Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete y le dará una "master class" a sus legisladores

El presidente Javier Milei encabezó hoy una reunión de Gabinete en Casa Rosada, en la que se abordaron dos temas principales: la cuestión Malvinas y la situación económica.



El encuentro comenzó a las 10 en el Salón Eva Perón, luego de que el mandatario llegara al Palacio de Gobierno pasadas las 9.30 para reunirse con sus ministros, secretarios y colaboradores.

Se abordó el tema Malvinas y se realizó un análisis del avance de la estrategia geopolítica que lleva adelante la Argentina y se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo.

El canciller Pablo Quirno brindó un informe sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas. Asimismo, se abordaron y debatieron los pormenores del proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Durante la reunión se enfatizó la importancia del Atlántico Sur como uno de los enclaves estratégicos a nivel mundial para el flujo del comercio internacional en los próximos años.

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En materia económica, Javier Milei instó a todo el equipo a cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y “no dejarse psicopatear por el estatus quo”. En ese sentido, reafirmó que "al populismo no se le gana con populismo”.

Durante el encuentro se destacó la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real, que permitirán que el consumo continúe aumentando. En este sentido, se planteó la decisión de profundizar las políticas adoptadas.

Por último, se destacó el récord de exportaciones de la Argentina, que este año podrían superar los 100 mil millones de dólares.

Participaron todos los ministros del Gabinete Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la senadora nacional, Patricia Bullrich.

Master Class a los legisladores libertarios

Por la tarde, Milei recibirá además a diputados y senadores libertarios en el Salón Héroes de Malvinas para ordenar la estrategia parlamentaria. Se espera que durante este lunes, la iniciativa por Malvinas sea girada a Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base más sólida de apoyos.

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Una fuente parlamentaria le expresó a Agencia Noticias Argentinas que el líder del Poder Ejecutivo piensa contar cuáles son las iniciativas que pretende que el Congreso apruebe con un formato didáctico. “Es la mejor manera que el Presidente se puede expresar”, indicó.

Este formato ya fue utilizado en anteriores ocasiones. Cuando le tocó presentar el texto que reforma la carta orgánica del Banco Central (BCRA), también armó una clase para todos los integrantes de los bloques parlamentarios. Fue una actividad extensa, en el salón Héroes de Malvinas de Balcarce 50, en la que el Presidente utilizó un marcador y una pizarra para explicar el corazón de un proyecto que tiene debate pendiente en el Senado.

Dentro de las iniciativas a discutir, la agenda de LLA está concentrada en la aprobación del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con eje en la situación de las Islas Malvinas. El texto, de acuerdo a lo que expresó Milei, contempla herramientas y mecanismos para fortalecer la posición argentina y hacer más abarcativo el alcance de las sanciones contra las compañías que operan en el archipiélago.



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Este martes, la administración libertaria presentará el Presupuesto 2027 en Diputados. El vocero presidencial Adrián Ravier ya adelantó que para esa cartera de Defensa, el presupuesto se abultará, al igual que el presupuesto para la SIDE, debido a los proyectos vinculados a la causa Malvinas.

En paralelo, habilitará el debate por la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Durante las reuniones de este lunes también está previsto que Milei exponga sobre la situación económica y el programa que lleva adelante su administración.

El viernes Milei viajará a Bahía Blanca para visitar un proyecto energético del RIGI vinculado a Vaca Muerta.

RM/fl