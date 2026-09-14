La inflación de agosto mostró diferencias importantes entre las provincias que cuentan con mediciones propias. Neuquén registró la mayor suba de precios del mes, con un incremento de 2,3%, mientras que Mendoza presentó la variación más baja, de 1,5%, de acuerdo con un relevamiento de Politikon Chaco elaborado sobre la base de datos de los organismos estadísticos provinciales y del INDEC.

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En el medio quedó un amplio grupo de jurisdicciones que se movió cerca, aunque mayormente por encima, del promedio nacional. El IPC de todo el país avanzó 1,7% en agosto, 0,4 puntos porcentuales más que en julio.

Detrás de Neuquén apareció Río Negro, con 2,1%, seguida por Chaco, con 1,9%. En tanto, Santa Fe, Tucumán y Córdoba marcaron 1,8%. CABA, Jujuy y San Luis coincidieron con el registro nacional de 1,7%, mientras que Mendoza fue la única jurisdicción relevada que se ubicó por debajo de ese nivel.

Qué pasó con la inflación respecto de julio

Más allá de las diferencias entre provincias, el informe detectó una tendencia predominantemente desaceleratoria frente al mes anterior.

Seis jurisdicciones redujeron el ritmo de aumento de precios. CABA mostró la mayor desaceleración, de 1,2 puntos porcentuales, seguida por Río Negro, con una baja de 0,5 puntos en la velocidad mensual. También desaceleraron Jujuy, Mendoza, Tucumán y Santa Fe.

En cambio, Córdoba y Neuquén mantuvieron la misma inflación que en julio, mientras que Chaco y San Luis fueron las únicas provincias donde el índice aceleró, en 0,2 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Vivienda, educación y alimentos, entre los rubros que más presionaron

La composición de la inflación también mostró diferencias según el distrito. Politikon Chaco identificó a Vivienda y servicios públicos como uno de los principales factores de presión: el rubro aumentó 3,6% en Chaco, 2,8% en Mendoza, 2,6% en CABA y San Luis, 2,5% en Córdoba, 2,4% en Santa Fe y 2,3% en Neuquén.

Educación tuvo aumentos todavía más fuertes en algunas provincias. Subió 4,4% en Neuquén, 4% en Jujuy, 3,9% en Mendoza, 3,1% en San Luis, 3% en Tucumán y 2,9% en Córdoba.

Los alimentos también presionaron, aunque con una incidencia más moderada. Las mayores subas se observaron en Neuquén (3%), Río Negro (2,7%), Chaco (2,6%) y Jujuy (2,5%). Según el trabajo, este componente tuvo un peso particularmente relevante en las provincias del norte y la Patagonia.

En el caso de Neuquén, que lideró el ranking mensual, además se destacaron Bienes y servicios varios, con 4,8%; Educación, con 4,4%; Salud, con 4,2%; y Alimentos, con 3%.

En Mendoza, pese a registrar la inflación general más baja, algunos rubros se movieron muy por encima del promedio: Educación subió 3,9%, mientras que Vivienda y Atención médica avanzaron 2,8%.

El diagnóstico del informe es que la inflación de agosto estuvo menos asociada a un shock generalizado de bienes y más vinculada con aumentos en servicios y componentes regulados o no transables.

Neuquén también encabeza la inflación acumulada

Las diferencias se mantienen cuando se mira el comportamiento de los precios desde comienzos de año. Entre enero y agosto, la inflación nacional acumuló 21,3%, por encima del 19,5% registrado en el mismo período de 2025.

Neuquén volvió a quedar al frente, con 22,8%, seguida por Chaco (22%), Santa Fe (21,6%), CABA (21,5%) y Jujuy (21,4%). En el extremo opuesto apareció San Luis, con una inflación acumulada de 18,7%.

En términos interanuales, Neuquén también mostró el registro más elevado: 36,2% frente al 33,5% nacional. Le siguieron Santa Fe y Chaco, ambas con 34,2%, y Tucumán, con 33,9%. Río Negro presentó la variación interanual más baja, con 28,2%.

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