¿Qué espacio ocupará la "tensión Malvinas" para Londres en estas horas, luego de que Escocia, Gales e Irlanda del Norte reafirmaran en una declaración conjunta su "derecho a la autodeterminación" y su "compromiso" con la independencia? Es decir, desarmar el Reino. Como sea, el Gobierno británico no le sacan el ojo al renovado conflicto en los mares del sur y anunció que renovará su flota aérea con aviones con equipamiento más avanzado y mayor poder de respuesta.

Concretamente, el gobierno británico confirmó el reemplazo de cuatro aviones Eurofighter Typhoon Tranche 1 (primera generación) que prestan servicio en el Escuadrón 1435 del archipiélago, que serán sustituidos por otros cuatro aviones Tranche 2 (segunda generación), con radar y armamento más avanzados. Así lo detalló el ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria británico, Luke Pollard, en respuesta a una consulta del parlamentario conservador Ben Obese-Jecty.

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Se trata de una renovación cualitativa de las capacidades disponibles en las islas. El Typhoon es un caza polivalente, bimotor, de gran maniobrabilidad, producido por el consorcio de empresas Eurofighter GmbH. Las autoridades sostienen que los nuevo aparatos colaborarán con una de las funciones centrales del destacamento militar británico en Malvinas: la Quick Reaction Alert, que les permite a los aviones a despegar en cuestión de minutos ante una eventual amenaza o aeronave no identificada.

Es que la diferencia entre los aviones de la primera y la segunda generación reside únicamente en el avión como plataforma. También se manifiesta en la evolución de sus sistemas, software, y capacidad para integrar armamento y sensores más modernos.

La rotación tiene fecha: está prevista para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027. Los cuatro aviones actualmente destacados en Malvinas, y pertenecen a las primeras etapas de producción del Typhoon, son aeronaves que comenzaron a ser entregadas durante la década de 2000. Con el avance de las sucesivas modernizaciones, fueron perdiendo peso dentro de la flota de combate británica.

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Cuatro cazas pueden parecer un número pequeño. Pero la verdadera capacidad de un destacamento aéreo no se mide únicamente por la cantidad. Se mide por la operatividad ante circunstancias de emergencia, Cuántas pueden despegar, cuánto tiempo pueden permanecer en el aire, qué sensores poseen, qué armas pueden emplear y qué información pueden compartir con el resto de la red de defensa.

Por eso la importancia del cambio de generación por aviones más modernos. Más allá de la capacidad de los aviones en la batalla, la clave es detectar primero, identificar primero y decidir rápido..

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Aunque la diferencia material y presupuestaria es abismal, sectores que empujan un aumento en el gasto militar británico vienen planteando que las fuerzas británicas vienen perdiendo capacidad de ataque anfibio y también terrestre, con los tanques y la artillería. Como una forma de presión politica, aseguran que eso dibuja un panorama complicado ante la hipótesis de un intento de recuperación de la islas por parte de Argentina. Ahí es donde cobran importancia los aviones: con los Eurofighter Typoonm, próximamente más modernos, la RAF (la fuerza aérea) es la que mejor puede responder.

Los Typhoon FGR4 del 1435 Flight constituyen en este momento el núcleo de la defensa aérea británica de las islas. Esos aviones reemplazaron en 2009 a los Tornado F3. Pero el tiempo pasó, el conflicto de siempre ganó en intensidad con las revisiones de posturas de Donlad Trump y, en consecuencia, de su aliado gobierno libertario argentino. Entonces llegó el momento de una renovación que, además, tiene la forma de un mensaje.

LT