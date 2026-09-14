Escocia, Irlanda del Norte y Gales reclamaron su "derecho a la autodeterminación"

Los dirigentes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte reafirmaron en una declaración conjunta su "derecho a la autodeterminación", aseguraron que están "comprometidos con independizarse del Reino Unido" y mostraron vocación por volver a integrar la Unión Europea, de la que Gran Bretaña se separó a partir del Brexit, en 2020.

El primer ministro escocés, John Swinney, y sus pares de Gales, Rhun ap Iorwerth, y de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, se reunieron este lunes en Cardiff, la capital de Gales. Desde allí difundieron un comunicado donde sostienen: "Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún gobierno de Westminster [británico] tiene derecho a poner trabas a la democracia".

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"Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido", se dice en el texto. Los tres partidos de los funcionarios que firmaron el texto —el Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el Sinn Féin, partidario de la unidad irlandesa— quieren separarse del Reino Unido, pero tienen posiciones diferentes sobre cómo y cuándo podría producirse esto. Los funcionarios reunidos son a la vez líderes de estos partidos y primeros ministros. Los acompañó además la presidenta del partido independentista galés Sinn Féin, Mary Lou McDonald.

"El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea", enfatizaron. "Para los que nos ven en todas estas islas -para los que nos ven en todo el mundo- no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin", agregaron.

"El paisaje político de estas islas está cambiando": un desafío abierto a la autoridad británica

"Compartimos la convicción de que las naciones y comunidades que representamos merecen mayores ambiciones, mayores oportunidades económicas y una voz más fuerte en la determinación de sus propios futuros", se dice en el comunicado conjunto, inédito en la historia de estas naciones. "El paisaje político de estas islas está cambiando". Y reafirmaron: "Creemos que el cambio constitucional está llegando".

En el texto, los cuatro dirigentes reafirman su voluntad de "fortalecer la cooperación" entre sus partidos e identificar áreas donde trabajar juntos puede hacer una diferencia real".

El comunicado conjunto de Escocia, Gales e Irlanda del Norte

También mencionan como puntos relevantes trabajar por una eocnomía "más fuerte y más justa". "Rechazamos el modelo económico roto de Whitehall", dicen, en referencia a la avenida donde se encuentra el ministerio de Economía británico, "y vamos en cambio a construir economías que den justicia social y reduzcan la inequidad en nuestras naciones". Hablan también de expandir sus "propios recursos energéticos" con energías renovables.

El texto finaliza con un enérgico reclamo: "Llamamos al Gobierno Británico a prepararse, planear y facilitar un cambio constitucional en cada jurisdicción".

Cuál es la posición del Reino Unido sobre Gales, Escocia e Irlanda

La ley que rige hoy en Gran Bretaña no permite referendos ni ningún otro proceso secesionista sin un permiso previo del gobierno central en Londres. En 2022, el Tribunal Supremo lo confirmó al rechazar un recurso que había presentado el gobierno de Escocia. El flamante primer ministro, Andy Burnham, confirmó que no concedería nuevos referendos en esa línea, y lo condicionó a la ausencia de deseo claro y mayoritario de independencia. Según las encuestas, esa no sería la situación actual.

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