Un dron ruso impactó un tren cerca de Polonia y creen que Boris Johnson y un exdirector de la CIA podían ser el objetivo

Un dron ruso impactó este domingo una locomotora que circulaba por el oeste de Ucrania, a pocos kilómetros de la frontera con Polonia. El tren cubría la ruta entre Kiev y Varsovia y llevaba 206 pasajeros. Según las autoridades ucranianas y polacas, no hubo heridos.

El episodio volvió a elevar la tensión entre Rusia, Ucrania y los países de la OTAN. El gobierno de Volodimir Zelensky calificó el ataque como deliberado, mientras que Moscú sostuvo que sus fuerzas atacaron infraestructura ferroviaria que se utiliza para trasladar carga militar desde Europa.

La hipótesis sobre el posible objetivo del ataque

Una de las principales incógnitas es si el tren alcanzado era realmente el objetivo del ataque. La empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia deslizó que el blanco podría haber sido una formación utilizada para trasladar a funcionarios y figuras políticas occidentales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la compañía, altos funcionarios occidentales habían estado en una estación de la zona poco antes del ataque. Entre ellos se encontraban el ex primer ministro británico Boris Johnson y el exdirector de la CIA David Petraeus, de acuerdo con la información difundida por la empresa ferroviaria.

Johnson y algunos asesores de seguridad europeos habían pasado por esa misma línea ferroviaria después de participar de una conferencia en Kiev. La formación en la que viajaban había modificado su horario debido a las amenazas de nuevos ataques rusos.

Por el momento, no está confirmado que Johnson, Petraeus o alguno de los funcionarios occidentales haya sido el objetivo del dron. La hipótesis surgió a partir de la información difundida por Ukrzaliznytsia y deberá ser investigada.

El ataque ocurrió cerca de la frontera con Polonia

El tren se dirigía hacia Varsovia cuando se produjo el impacto. La tripulación había recibido una advertencia sobre la amenaza y pudo actuar antes del ataque, según informó la compañía ferroviaria.

La formación sufrió demoras, pero pudo continuar su recorrido después de completar los procedimientos fronterizos. Las autoridades tampoco informaron que alguno de los pasajeros hubiera resultado herido.

RDC: Europa acelera su rearme ante la amenaza rusa y el giro de Trump en la OTAN

Otros trenes que circulaban por la zona fueron evacuados como medida de seguridad. En una de esas formaciones viajaba Günter Sautter, asesor de política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, quien regresaba a Alemania después de participar en reuniones vinculadas con una posible reanudación de las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

También fue evacuado, según medios británicos, el ex primer ministro sueco Carl Bildt.

Qué dijeron Zelensky y Polonia

El presidente ucraniano sostuvo que Rusia atacó de manera deliberada la zona fronteriza. Según afirmó, el ataque con drones provocó además daños en una gasolinera.

El canciller polaco Radoslaw Sikorski, que se encontraba en Kiev, advirtió que los ataques rusos cerca de la frontera también representan un riesgo para los ciudadanos de Polonia. El funcionario calificó el episodio como una escalada.

Boris Johnson también se refirió al ataque y cuestionó al presidente ruso Vladimir Putin. El exmandatario británico lo describió como un ataque "aleatorio e insensato" contra una infraestructura ferroviaria civil.

La explicación de Rusia

El Kremlin presentó una versión diferente. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas atacaron infraestructura ferroviaria en el oeste de Ucrania utilizada para transportar carga militar procedente de países europeos. Moscú no reconoció como objetivo al tren de pasajeros ni hizo referencia a la presencia de funcionarios occidentales en la zona.

El ataque se produjo mientras continúa la guerra entre Rusia y Ucrania y aumentan las advertencias sobre el riesgo de que los enfrentamientos afecten de forma directa a países miembros de la OTAN.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a reclamarle a Zelensky que deje de atacar infraestructura vinculada con el suministro de diésel ruso. Según Trump, esas operaciones están contribuyendo a una escasez de combustible que tiene consecuencias más allá del conflicto.

LB/AF