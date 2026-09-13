Encontraron muerto en su departamento a un primo de Keiko Fujimori en Perú

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue encontrado muerto este domingo en su departamento del distrito limeño de La Molina. El hombre vivía solo en el segundo piso de un edificio. Sus vecinos habían advertido que llevaba varios días sin aparecer y dieron aviso a los copropietarios ante la preocupación por su ausencia.

Según el acta policial citada por medios peruanos, Kagami Fujimori habría muerto varios días antes de que encontraran su cuerpo. Por el momento, no se pudo establecer con precisión cuándo ocurrió el fallecimiento.

Los vecinos alertaron por su ausencia

La falta de noticias sobre Kagami Fujimori llamó la atención de quienes vivían en el edificio. Un empleado de seguridad contó que hacía entre 15 y 20 días que no lo veía, pese a que era habitual cruzarlo durante sus actividades cotidianas.

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Otra vecina aseguró que llevaba casi un mes sin verlo. Ante la situación, los residentes se comunicaron con la expareja del hombre para solicitar autorización para ingresar al departamento.

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Finalmente, los agentes de la Policía Nacional de Perú entraron al inmueble por una ventana, con ayuda de una escalera. El cuerpo estaba en la cocina, sentado en una silla, según la información difundida por medios locales.

Los efectivos realizaron las primeras pericias en el lugar y trasladaron el caso al ámbito de la investigación para determinar qué ocurrió.

Qué se sabe sobre la causa de muerte

Por ahora, la causa de muerte no fue informada oficialmente. La Policía continúa con las pericias para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Un vecino contó que aproximadamente un mes antes había hablado con Kagami Fujimori y que el hombre le había comentado que atravesaba algunos problemas de salud. Según su relato, le había dicho que estaba asistiendo a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, el vecino señaló que en aquella oportunidad lo había visto con buen aspecto.

El vínculo de Kagami Fujimori con la familia Fujimori

Ysidro Fernando Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente peruano Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku.

De esta manera, era primo de Keiko Fujimori por la rama familiar de su padre. Hasta el momento, la presidenta peruana y otros integrantes de la familia no hicieron declaraciones públicas sobre el fallecimiento.

LB