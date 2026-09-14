RDC: dirigentes de distintos espacios en Brasil coincidieron sobre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial

Un encuentro que reunió a dirigentes políticos, funcionarios, legisladores y representantes del sector privado en Brasil dejó una serie de coincidencias sobre algunos de los principales desafíos del país. Entre los temas discutidos estuvieron la regulación de la inteligencia artificial, el desarrollo económico, la situación fiscal y la necesidad de sostener políticas públicas vinculadas con la educación.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Eleonora Gosman destacó como uno de los aspectos centrales del encuentro la coincidencia entre dirigentes de diferentes espacios sobre los grandes temas de la agenda brasileña. “Lo notable es la coincidencia que existe en estos temas”, destacó la periodista, quien también cuestionó que las disputas institucionales desplacen las preocupaciones sociales.

Coincidencias políticas y el rol del Estado

En ese marco, Eleonora Gosman cuestionó que las disputas institucionales terminen desplazando las preocupaciones sociales. “Mientras los títulos de los diarios se refieren exclusivamente a ese conflicto, los problemas de las personas dejan de ser tratados”, señaló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre las definiciones que surgieron del encuentro, Gosman destacó una idea central sobre la política: “No es cuestión de discutir nombres, sino proyectos”. Y agregó: “Es algo que uno tendría que aprender de una vez por todas, es que no se discuten los nombres, sino qué proyecto representa cada uno”.

También puso el foco en el papel del Estado como motor del crecimiento. “Lo que el Estado debe ser, es una función del Estado ser propulsor del desarrollo económico y social”, afirmó. “El Estado existe y debe cumplir esas funciones, no hay otra”, resumió.

Inteligencia artificial, regulación y desarrollo económico

La inteligencia artificial ocupó otro lugar central en las discusiones. Según Eleonora Gosman, existe una preocupación compartida entre distintos sectores respecto del futuro de esta tecnología. “Empresarios, gobernantes y oposición coinciden con que es preciso la regulación del sector”, explicó.

Sin embargo, marcó una excepción en la postura general: “El único que se presentó con cierta diferenciación en ese punto fue justamente el representante de Qualcomm”.

Eleonora Gosman relató que el ejecutivo sostuvo que Paraguay se encuentra más avanzado que Brasil, aunque no por su producción de minerales críticos o superconductores. “Está más avanzado en permitir la instalación de granjas de dispositivos para la inteligencia artificial”, explicó.

Según la descripción de la periodista, esas instalaciones plantean además un debate sobre soberanía y regulación: “Esas granjas se han convertido, según este señor, en las embajadas norteamericanas”, señaló. Y agregó: “Nadie del Estado, del gobierno paraguayo puede entrar en ese lugar ni dictar reglas”.

En materia económica, Eleonora Gosman destacó la preocupación por el crecimiento de la deuda interna brasileña y el compromiso oficial con las cuentas públicas. “Nosotros queremos el superávit fiscal recurrente”, relató, aunque aclaró que el objetivo sería alcanzarlo “sin cortar gastos en cuestiones que son esenciales”.

Entre esas prioridades aparece la educación. “Sin eso no hay posibilidad de desarrollo, ni industrial, ni de ningún tipo”, sostuvo.

Para Eleonora Gosman, la principal conclusión del encuentro fue institucional: “Fue extraordinario ver gente tan disímil, gobiernos, senadores, diputados, políticos, candidatos incluso, que tenían un cierto eje que los unificaba”. Y concluyó: “El mero hecho de que se hayan reunido te habla de una cultura cívica y democrática que es tan importante”.