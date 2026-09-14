Alquileres bajo presión: advierten en RDEco por la creciente brecha entre los ingresos y el costo de la vivienda

El mercado financiero argentino atraviesa un escenario en el que algunas variables consideradas positivas conviven con dificultades crecientes para los hogares, el empleo y la inversión. La relación entre los indicadores financieros y la economía cotidiana fue uno de los ejes analizados por Santiago Llull en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Ezequiel Vega destacó como señales favorables el superávit comercial y la evolución de las reservas. “Las reservas netas por encima de los 10 mil millones de dólares, las reservas brutas por encima de 50 mil, también récord desde el año 2019”, enumeró.

Reservas en alza, pero con menor inversión

Vega advirtió que esos datos conviven con indicadores menos favorables. Entre ellos mencionó “el aumento del desempleo y la falta, también incluso la caída de la inversión extranjera directa”.

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Según explicó, la inversión extranjera directa se encuentra en niveles inferiores a los registrados durante el último trimestre de 2023. También recordó que continúan restricciones cambiarias para las personas jurídicas, un aspecto que condiciona determinadas decisiones empresariales.

El analista señaló además que una eventual flexibilización del esquema podría tener impacto sobre la salida de divisas, especialmente a través del giro de utilidades de las compañías hacia el exterior.

La presión sobre los inquilinos

El análisis se trasladó luego hacia una de las principales dificultades de los hogares: el costo de sostener una vivienda.

Fernando Álvarez de Celis, director de Tejido Urbano, describió un escenario particularmente complejo para quienes alquilan. “Claramente la situación habitacional argentina hoy está en un problema”, afirmó, y advirtió que existe “cada vez más dificultad para pagar”.

El especialista explicó que la presión no proviene únicamente del valor del alquiler. A ese gasto deben sumarse expensas, impuestos, servicios, transporte y otros costos cotidianos, que terminan reduciendo el ingreso disponible de las familias.

Volver con los padres o buscar barrios más baratos

Álvarez de Celis señaló que algunos hogares comenzaron a modificar sus decisiones residenciales para adaptarse a la pérdida de poder adquisitivo.

“Hay una presión muy fuerte sobre los inquilinos, sobre sus impuestos y sobre los impuestos y servicios que se dan sobre la vivienda”, sostuvo.

Entre las estrategias mencionó volver a vivir con los padres o mudarse hacia zonas más económicas. Según ejemplificó, determinados departamentos pueden ubicarse entre los $800.000 y $900.000 mensuales, mientras que una unidad de tres ambientes puede rondar el millón de pesos.

La brecha entre salarios y vivienda

Para el director de Tejido Urbano, el problema central no debe analizarse solamente a partir de la evolución del índice de precios, sino de la relación entre el costo habitacional y los ingresos.

“Más allá de cuál es el índice de inflación, es el gap que se da permanentemente entre los ingresos de la población, los ingresos medios y el costo de mantener una vivienda”, explicó.

Álvarez de Celis sostuvo que esa distancia continúa ampliándose, especialmente entre quienes perdieron su empleo o dependen de actividades comerciales con menores niveles de ventas.