En Ronda de Corresponsales analizaron el conflicto judicial entre Estados Unidos y Reino Unido por las bases militares

Un nuevo conflicto judicial puso en tensión la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, luego de que un diplomático estadounidense acusado de almacenar imágenes de pornografía infantil fuera trasladado a Estados Unidos para ser juzgado. El caso generó cuestionamientos en territorio británico, donde se plantea por qué el acusado no fue sometido a la Justicia del país en el que presuntamente se cometió el delito.

El corresponsal de Reino Unido, Marcelo Justo, explicó en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, que el episodio se inscribe en un debate más amplio sobre las prerrogativas judiciales de los efectivos estadounidenses destinados en las bases militares de ese país.

Un diplomático estadounidense fue trasladado para ser juzgado en EE.UU.

Según relató Justo, el domicilio del diplomático fue allanado y posteriormente el funcionario fue llevado a una base militar estadounidense. Desde allí, fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar un proceso judicial por las acusaciones en su contra.

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La decisión generó críticas en Reino Unido porque, de acuerdo con el planteo expuesto por el corresponsal, el delito habría ocurrido en territorio británico y, por lo tanto, debería intervenir la jurisdicción local. "Si él cometió un delito y está en territorio británico y el delito tiene una jurisdicción británica, tiene que ser juzgado en el Reino Unido", sostuvo Justo.

El antecedente de un militar estadounidense acusado de homicidio

El corresponsal recordó además un episodio ocurrido tres años atrás, cuando un piloto de guerra estadounidense fue acusado de estrangular y matar a una mujer en Cambridge. Sin embargo, el militar fue trasladado a una base estadounidense y juzgado allí bajo jurisdicción militar de Estados Unidos.

De acuerdo con el relato de Justo, la corte militar estaba integrada principalmente por miembros del mismo comando al que pertenecía el acusado. Finalmente, recibió una condena de seis meses de prisión, un antecedente que contribuyó a profundizar el debate sobre el tratamiento judicial de los efectivos estadounidenses.

El acuerdo de 1951 que habilita la jurisdicción estadounidense

Para Justo, la explicación de estas situaciones se encuentra en un acuerdo de 1951, establecido en el contexto de la expansión de las bases militares estadounidenses en Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial.

El corresponsal señaló que actualmente existen 15 bases militares estadounidenses en territorio británico, con más de 12.000 efectivos. Según explicó, el acuerdo estableció un esquema mediante el cual determinados delitos cometidos por personal estadounidense podían ser juzgados bajo la jurisdicción de Estados Unidos, aunque no habría quedado definida con precisión la gravedad de las conductas alcanzadas.

La discusión por los delitos considerados graves

Justo citó una investigación publicada por The Guardian que, según señaló, identificó entre los delitos tratados bajo jurisdicción estadounidense casos de violaciones, estrangulamientos y pornografía infantil.

El planteo vuelve especialmente sensible la discusión porque se trata de conductas que, de acuerdo con el análisis del corresponsal, deberían quedar bajo la órbita de la Justicia británica. "Estados Unidos se arroja la jurisdicción para tener prerrogativas sobre ellos", afirmó.

Un nuevo punto de tensión entre Londres y Washington

El conflicto judicial aparece además en un momento particularmente complejo para la relación entre Reino Unido y Estados Unidos. Justo vinculó el episodio con otros desacuerdos recientes relacionados con Irlanda, las declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y la posición británica frente a las acciones militares estadounidenses contra Irán.

En ese escenario, el debate sobre las bases militares adquiere una dimensión política adicional. Para el corresponsal, la existencia de un régimen que permite que determinados efectivos sean juzgados bajo jurisdicción estadounidense plantea un problema de igualdad ante la Justicia.

El caso también tiene antecedentes fuera de Reino Unido

Durante el diálogo, Jorge Elías recordó el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y las distintas instancias judiciales que atravesó antes de abandonar Reino Unido. El ejemplo sirvió para poner en perspectiva la disputa sobre qué país debe ejercer jurisdicción cuando intervienen intereses estadounidenses.

Justo sostuvo que el esquema de las bases militares estadounidenses también tiene consecuencias en otros países. "Hay más de 700 bases militares estadounidenses en todo el mundo", señaló, y mencionó como antecedente casos ocurridos en Japón.

Según el corresponsal, en Japón se registraron casos de violaciones de mujeres japonesas que terminaron siendo tratados por la jurisdicción militar estadounidense. Estas situaciones, señaló, provocaron fuertes cuestionamientos dentro del país asiático.