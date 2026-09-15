En Ronda de Corresponsales analizaron el supuesto vínculo entre Donald Trump Jr. y un oligarca cercano a Putin

Una investigación periodística puso bajo la lupa el vínculo entre Donald Trump Jr. y Umar Kremlev, un oligarca ruso cercano a Vladimir Putin, luego de que trascendiera que el empresario habría financiado una lujosa celebración vinculada al casamiento del hijo del presidente estadounidense. El festejo se habría realizado en una isla alquilada en las Bahamas e incluyó dos días de celebraciones y fuegos artificiales.

El corresponsal de Estados Unidos, Norman Powell, detalló el caso en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, a partir de una investigación periodística realizada en ese país. La controversia también llegó a la Casa Blanca, donde Donald Trump aseguró desconocer al empresario señalado y negó que hubiera pagado el casamiento de su hijo.

Un oligarca ruso habría financiado el festejo en Bahamas

Según relató Powell, una investigación de un sitio estadounidense de información periodística vinculó al empresario ruso Umar Kremlev con una celebración organizada para Donald Trump Jr. y Bettina Anderson. El empresario, de acuerdo con el corresponsal, tiene 43 años y mantiene una estrecha relación con Vladimir Putin.

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La celebración se realizó después del casamiento de la pareja. Ante las consultas periodísticas, se habría intentado presentar el evento no como una fiesta de casamiento, sino como una celebración entre amigos.

Una isla privada, dos días de festejos y fuegos artificiales

El festejo tuvo lugar en una isla alquilada en las Bahamas, donde la pareja habría compartido dos jornadas de celebraciones. Entre las actividades también hubo fuegos artificiales.

Powell señaló que el costo del evento habría alcanzado cientos de miles de dólares y que el financiamiento habría corrido por cuenta del empresario ruso. El oligarca también es, según el relato del corresponsal, presidente de la Federación Internacional de Boxeo y participa de negocios internacionales vinculados con espectáculos deportivos.

La Casa Blanca negó que Trump conociera al empresario

La información generó consultas de los periodistas acreditados en la Casa Blanca, que buscaron conocer qué sabía Donald Trump sobre el empresario ruso y su supuesto vínculo con la celebración.

Powell explicó que Donald Trump Jr. había presentado al empresario como un gran amigo y que tanto él como Bettina Anderson habían destacado su cercanía personal. Sin embargo, ante las preguntas sobre el vínculo con el presidente, la respuesta de Trump fue contundente: "No tengo idea quién es Umar, nunca escuché de él".

El mandatario también negó que el empresario hubiera financiado el casamiento de su hijo. "Él no pagó el casamiento de Donald y Bettina", fue la respuesta transmitida por Powell.

La cercanía con Putin, en el centro de la polémica

El caso adquirió especial repercusión en Estados Unidos por la presunta cercanía del empresario con Vladimir Putin. Powell remarcó que esa conexión explica en buena medida el interés que generó la investigación en los principales medios del país.

La controversia se produce además en un contexto marcado por las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y por el seguimiento que existe sobre los vínculos del entorno de Donald Trump con empresarios y figuras cercanas al gobierno ruso.

Una investigación que llegó a los principales medios estadounidenses

De acuerdo con Powell, la información sobre la fiesta rápidamente ocupó espacio en los principales diarios de Estados Unidos. El foco quedó puesto tanto en el costo del festejo como en quién habría asumido los gastos y cuál es el vínculo real entre la familia Trump y el empresario ruso.

Mientras desde el entorno de Trump Jr. se presentó al empresario como un amigo cercano, el presidente estadounidense sostuvo que no lo conoce.