La degradación insaciable: el casamiento de Trump Jr. pagado por un oligarca ruso

Un hecho intolerable expone el nivel de degradación y desprecio por la ética en el entorno del presidente de Estados Unidos. Se conoció recientemente que la lujosa celebración del casamiento de Donald Trump Jr. con una conocida influencer en las Bahamas fue financiada, en parte, por un oligarca ruso cercano a Vladimir Putin.

Lo primero que surge ante una noticia de esta magnitud es la perplejidad: ¿es necesario que una familia que posee una fortuna estimada en más de dos o tres mil millones de dólares le acepte a un actor extranjero el pago de semejante fiesta? ¿No pueden costearse sus propios lujos? No solo lo hacen, sino que además se sabe, revelando un nivel de impunidad alarmante.

Cientos de miles de dólares del Kremlin

Según revela la crónica periodística a partir de informes de The New York Times y de la plataforma de investigación ProPublica, un empresario ruso financió cientos de miles de dólares en gastos que incluyeron el alquiler de islas privadas y shows de fuegos artificiales. El benefactor en cuestión es Umar Kremlev, presidente de la Asociación Internacional de Boxeo, un hombre con estrechos vínculos con el Kremlin y con el propio Putin.

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En la política internacional y en las normas éticas tradicionales de las democracias occidentales, se espera que la familia de un presidente se mantenga rotundamente alejada de regalos personales costosos provenientes de potencias extranjeras —y más aún de un adversario geopolítico directo como Rusia. La preocupación de los analistas e historiadores es elemental: cuando un actor extranjero colma de regalos y favores a los familiares directos del mandatario, tarde o temprano espera algo a cambio.

Una insaciabilidad que roza lo patológico

La ética en estos sectores parece haber quedado completamente fuera de discusión. Lo que presenciamos no es únicamente un problema normativo; es una muestra de imbecilidad y codicia desmedida.

Estamos ante una familia acaudalada que, según diversos informes, ha incrementado sustancialmente su patrimonio durante su paso por la gestión pública. Sin embargo, muestran una especie de enfermedad insaciable por el dinero ajeno. No les alcanza con lo que tienen; necesitan que un tercero pague sus excesos.

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Este comportamiento roza la provocación. No hay justificación posible para que el hijo mayor de la figura más poderosa de la Tierra acepte que las facturas de su boda en el Caribe queden a cargo de un empresario patrocinado por el gobierno ruso.

Este asunto representa una degradación institucional severa. Es un comportamiento que no solo avergüenza la diplomacia de un país, sino que indefectiblemente va a derivar en un escándalo mayúsculo en el Congreso norteamericano. O creo que eso va a ocurrir, o al menos creo que eso debe ocurrir.

MEG