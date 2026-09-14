Trump ataca al CEO de Anthropic por pedir que se frene el desarollo de la IA

El presidente Donald Trump arremetió contra el director ejecutivo de Anthropic PBC, Dario Amodei, por pedir que se desacelere el desarrollo de la inteligencia artificial, intensificando su oposición a la implantación de nuevas medidas de control para esta tecnología.

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En una publicación en redes sociales el lunes, Trump culpó a una “conspiración ENFERMA” por el rechazo de los votantes a los centros de datos de IA y por la creciente preocupación sobre los modelos de vanguardia, y agregó que “el único que está contento con esto es China”.

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“El único control o ‘salvaguardias’ que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), y EE.UU. lo tiene, ¡y de sobra!”, publicó Trump. “Estamos por delante de China y de todos los demás, y seguiremos así. Teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores, ¡CUIDADO!”.

Los comentarios de Trump fueron un paso más allá de las declaraciones que hizo durante el fin de semana, cuando reconoció la necesidad de cierta regulación. El presidente, sin embargo, ha rechazado sistemáticamente las advertencias sobre los riesgos de seguridad de la IA y ha hecho hincapié en la importancia de desarrollar la tecnología para mantenerse por delante de China.

El presidente se pronunció días después de que Amodei afirmara que la industria debería pisar el freno en el desarrollo de los modelos más avanzados para que las empresas comprendieran mejor los posibles peligros. Otros líderes del sector de la IA, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de SpaceXAI, coincidieron con el llamado de Amodei a reducir la velocidad.

Esto enfrenta directamente a Trump con una industria en la que se ha apoyado como motor del crecimiento económico. El presidente ha convertido la aceleración de la adopción de la IA en todo el país en una pieza central de su agenda. Su administración ha adoptado un enfoque en gran medida poco intervencionista respecto de la regulación de la IA, en línea con su énfasis en acelerar la innovación y la infraestructura del sector.

Trump y su equipo han mantenido reiterados enfrentamientos con Anthropic y Amodei en los últimos meses, y el Departamento de Defensa calificó a la compañía como un riesgo para la cadena de suministro después de que exigiera restricciones al uso militar de sus herramientas.

Pese a las críticas de Trump, las advertencias de figuras del sector sobre las amenazas existenciales que plantea la IA han continuado sin pausa.

Investigadores de IA de Microsoft Inc. publicaron un nuevo conjunto de principios rectores que establecen límites al desarrollo de modelos de vanguardia. En un manifiesto de 15.000 palabras, el equipo señaló que los modelos no deberían tener derechos legales ni personalidad jurídica, y que tampoco deberían estar diseñados para escapar del control humano o engañar a los usuarios. El sistema no debería completar una tarea si para ello necesita infringir los principios rectores de la IA, según el manifiesto.

El debate sobre la seguridad de la IA también se cierne sobre la próxima cumbre de Trump con el presidente chino Xi Jinping, prevista para el 24 de septiembre. El gobierno chino criticó los llamados de ejecutivos tecnológicos estadounidenses a limitar el desarrollo e imponer restricciones más estrictas a los desarrolladores chinos de modelos.

“El alarmismo, la confrontación y la competencia despiadada solo perturbarán el proceso de gobernanza mundial de la IA y no beneficiarán a nadie”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun durante una rueda de prensa habitual en Pekín el lunes.