RDC: España prepara un rearme de 32.000 millones de euros y crece la duda sobre cómo financiarlo

España prepara un nuevo plan de rearme que contempla un compromiso de gasto de 32.000 millones de euros, con inversiones destinadas principalmente a aviones de combate, misiles, barcos y sistemas de protección frente a drones. El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión en Europa y mientras los países de la OTAN refuerzan sus capacidades de defensa.

El corresponsal de España, Marcelo Molina, detalló el alcance del programa en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, y puso el foco en una de las principales incógnitas: cómo financiar el incremento del gasto militar. El problema adquiere mayor relevancia porque el gobierno de Pedro Sánchez lleva tres años y medio sin aprobar nuevos presupuestos.

España prepara un plan de rearme de 32.000 millones de euros

Según Molina, el Ministerio de Defensa español está cerrando el plan de rearme correspondiente a este año, con un compromiso de gasto de 32.000 millones de euros. De ese monto, cerca de 2.400 millones se ejecutarían el próximo año y el resto en ejercicios posteriores.

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El objetivo planteado es mantener el gasto en defensa por encima del 2% del Producto Bruto, en línea con el compromiso asumido dentro de la OTAN. El incremento se produce además después de los reclamos realizados por Donald Trump a los países europeos para que aumenten sus inversiones militares.

Aviones y misiles, entre las principales prioridades

El programa contempla una inversión de aproximadamente 10.000 millones de euros en aviones de combate durante los próximos diez años. Los misiles también aparecen como una de las prioridades, tanto para ataque como para defensa, con un desembolso que podría alcanzar los 6.000 millones de euros en el largo plazo.

El plan incluye además barcos, cazaminas, corbetas y helicópteros, junto con sistemas destinados a proteger al país frente a drones y otros vehículos no tripulados. La amplitud del programa refleja el intento de reforzar distintas áreas de las capacidades militares españolas.

La gran incógnita: cómo financiar el rearme

El fuerte incremento del gasto abre un interrogante sobre las fuentes de financiamiento. "La gran duda es, ¿de dónde va a salir todo ese dinero?", planteó Molina durante el diálogo.

La dificultad está relacionada con la situación presupuestaria española. El país lleva tres años y medio sin nuevos presupuestos y, según el corresponsal, el gobierno podría acercarse a los cuatro años sin conseguir aprobar unas nuevas cuentas.

El impacto sobre el Estado de bienestar genera preocupación

De acuerdo con Molina, el gobierno asegura que el aumento del gasto militar no implicará recortes en áreas vinculadas con la Seguridad Social, los servicios públicos ni otros sectores que impacten directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Sin embargo, si el próximo año debe ejecutarse una cifra significativa sin un nuevo presupuesto ni una reorganización de partidas, los recursos tendrían que salir del último presupuesto aprobado, que fue elaborado varios años atrás y no contemplaba este nivel de gasto en Defensa.

En ese escenario, el corresponsal señaló que existe preocupación por las consecuencias que pueda tener el rearme sobre el gasto social. "Poca gente piensa que esto no va a afectar el estado de bienestar básico de los españoles", sostuvo.

Un dron con explosivos fue derribado en Lituania

El anuncio del plan español coincidió con otro episodio de tensión en el este de Europa. Molina señaló que aviones italianos de la OTAN derribaron un dron que había ingresado al espacio aéreo de Lituania.

Según el relato del corresponsal, el presidente lituano informó sobre el incidente y posteriormente se conoció que el aparato transportaba explosivos. El dron habría sido lanzado desde Bielorrusia, aliado estratégico de Rusia, y fue interceptado y derribado en una zona rural aproximadamente 30 minutos después de haber sido detectado.

Lituania restringió su espacio aéreo tras el incidente

El episodio provocó restricciones en el espacio aéreo lituano y afectó el funcionamiento de los aeropuertos del país. Se trata de un nuevo incidente relacionado con un dron que ingresa en territorio perteneciente a un miembro de la OTAN.

Molina recordó que Lituania ya había aparecido entre los países señalados como un posible punto vulnerable ante un eventual enfrentamiento entre Rusia y la OTAN.