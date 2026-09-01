RDC: Francia venderá fragatas de guerra a Suecia en pleno rearme de Europa

Suecia profundiza su estrategia de defensa con la compra de fragatas de guerra a Francia, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el creciente rearme de los países europeos. El acuerdo representa además un impulso para Naval Group, la empresa francesa que estará a cargo de la construcción de las embarcaciones.

El tema fue abordado en la Ronda de Corresponsales, por +Perfil, donde Juan Luis Francia y Marcelo Molina analizaron el cambio de posición de Suecia tras su ingreso a la OTAN. El debate también recorrió los ejercicios militares realizados por el país, los preparativos ante escenarios extremos y el impacto de la guerra sobre distintos ámbitos de la sociedad europea.

Suecia compra fragatas de guerra a Francia

Juan Luis Francia explicó que las embarcaciones adquiridas por Suecia son fragatas de guerra destinadas a tareas de defensa e intervención. La operación se produce en un momento en el que la guerra de Ucrania funciona como uno de los principales factores que impulsan el rearme europeo.

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Para Francia, el acuerdo representa además una noticia positiva para Naval Group, la compañía encargada de producir las naves. Grecia también realizó compras a la empresa francesa, que tendrá a su cargo la construcción de otros buques para ese país y para la propia Francia.

Las fragatas tienen 122 metros de largo y desplazan hasta 4.500 toneladas. Según los datos mencionados en la Ronda de Corresponsales, pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora y cuentan con una autonomía de hasta 9.000 kilómetros o 45 días en el mar.

Fragatas preparadas para distintas operaciones militares

Las embarcaciones cuentan con armamento para operaciones de defensa antimisilística y lucha antisubmarina. También pueden utilizar misiles de largo alcance y sistemas destinados a atacar otras naves.

Además, tienen capacidad para transportar helicópteros de hasta 10 toneladas y albergar a unos 150 marinos. Por sus dimensiones y características, su fabricación requiere un proceso prolongado.

Naval Group, ubicada en Lorient, en la región francesa de Bretaña, calcula que necesitará un millón de horas de trabajo para construir el primer barco destinado a Suecia. La entrega está prevista para 2030 y en su construcción participarán unos 1.200 operarios.

El ingreso a la OTAN cambió la estrategia de Suecia

Marcelo Molina recordó que Suecia realizó en mayo un importante ejercicio militar que convocó a 13 países. Las maniobras incluyeron operaciones terrestres, aéreas y con drones, además de la participación de especialistas ucranianos.

El corresponsal señaló que el país mantuvo históricamente una posición distante respecto de las guerras, pero que su ingreso a la OTAN implicó un cambio de actitud. En ese marco, Suecia comenzó a prepararse para distintos escenarios vinculados con una eventual amenaza rusa.

El ejercicio reunió a cerca de 20.000 soldados y contempló diferentes situaciones de emergencia. La magnitud de las maniobras refleja el nivel de preparación que el país considera necesario frente al nuevo escenario de seguridad europeo.

Un simulacro extremo para preparar a la sociedad

Uno de los aspectos más llamativos mencionados por Molina fue un ejercicio destinado a preparar a la sociedad para situaciones extremas. El simulacro incluyó la representación del entierro de unas 500.000 personas, equivalentes al 5% de la población.

Para realizarlo se utilizaron bolsas y maniquíes, mientras que también participaron integrantes del ejército y representantes de la Iglesia. El ejercicio llegó a contemplar incluso la posibilidad de un colapso de las cámaras frigoríficas.

El objetivo, según se explicó durante la Ronda de Corresponsales, era ensayar la respuesta ante un escenario de máxima tensión, aunque desde Suecia no se plantee que una situación de esas características vaya a ocurrir necesariamente.

Francia relativiza una eventual invasión rusa

Juan Luis Francia marcó una diferencia entre la percepción existente en Francia y los preparativos que lleva adelante Suecia. Según señaló, en territorio francés son pocos quienes consideran seriamente la posibilidad de una invasión rusa.

El corresponsal planteó que un escenario más factible podría ser un eventual ataque con drones. En cambio, consideró mucho más difícil una invasión terrestre debido a las dificultades que Rusia continúa teniendo en Ucrania.

La situación adquiere otra dimensión por la pertenencia de Suecia a la OTAN. Un ataque contra un miembro de la alianza tendría consecuencias diferentes a las de la guerra en Ucrania, que no forma parte de la organización.

La guerra de Ucrania también impacta en los medios

El conflicto también generó consecuencias fuera del terreno militar. Juan Luis Francia señaló que, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, la Unión Europea decidió cerrar RT y Sputnik bajo el argumento de que constituían instrumentos de propaganda.

El corresponsal también mencionó el caso reciente de una periodista rusa que residía legalmente en Francia y trabajaba como columnista en CNews. Según relató, su permiso de estancia fue cancelado y fue expulsada del país bajo acusaciones relacionadas con la propaganda rusa.

Francia cuestionó el procedimiento utilizado en ese caso y sostuvo que el episodio refleja cómo el clima generado por la guerra alcanza también al ámbito de la información. A su entender, la escalada no se limita a la industria militar y al apoyo financiero a Ucrania.