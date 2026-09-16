En RDEco analizaron el impacto del salario, el empleo y las expectativas sobre la inflación

La discusión económica ya no parece concentrarse exclusivamente en la inflación, sino también en el poder adquisitivo y la generación de empleo. En ese sentido, Lionel Fernandez, en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, señaló: “La preocupación pasa más por el valor adquisitivo del salario” y remarcó que “realmente no se crea empleo nuevo, lo único que se crea son monotributistas o sector informal”.

El economista también puso el foco en el rol de las expectativas. “Si yo digo que soy del Gobierno, que manejo todas las variables, que manejo todos los instrumentos, digo que la inflación va a ser un 25 y ya en el comerciante ¿qué hace? Ya le ponen 25 por las dudas antes de empezar”, explicó.

Carolina Mannucci planteó que las distintas variables forman parte de una misma estrategia monetaria: “Todo está pensado dentro del mismo esquema que ellos tienen como política monetaria que es ancla salarial, ancla monetaria”. Y agregó: “Son varias las anclas con las cuales siguen ellos, digamos, presionando para que el dólar no se les escape”.

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Mannucci también señaló la dificultad de cumplir las previsiones oficiales: “La inflación siempre termina siendo superior a lo que los mismos presupuestos han marcado”.

Dólar, Presupuesto y año electoral

La diferencia entre las cifras que circularon inicialmente y las que finalmente aparecieron en las proyecciones oficiales también fue parte del análisis. Santiago Llull recordó: “Había una inflación del 21, y después ajustan el número, y un 25.4 de salario”, y planteó si el cambio podía responder a una estrategia vinculada con las expectativas del mercado.

José Castillo sostuvo que esos números fueron el origen de los rumores y explicó su interpretación: “El equipo económico, y básicamente la gente que hace presupuestos, el Ministerio de Economía armó los números más racionales con el valor 21,1”, mientras que, según su lectura, “fue una decisión política directamente del Presidente de maquillar y bajar el número a 18 por expectativas más de tipo electoral que de mercado”.

Castillo también advirtió sobre las implicancias cambiarias: “Si hubiera quedado el número 21,1, estaría desnudando algo que sería política económica del Gobierno para el año que viene, revaluar más todavía el peso”.

Finalmente, Mannucci puso el foco en el contexto electoral y la inversión: “El año que viene es electoral y la cobertura en dólares va a existir”. Y concluyó: “Es complejo”, especialmente ante la incógnita sobre si la inversión y el ingreso de dólares podrán sostener las previsiones oficiales.