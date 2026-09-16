Del Washington Post al “Washington Sun”: en RDI se explicó cómo surgió este nuevo medio en Estados Unidos

La crisis del Washington Post, los cambios impulsados por Jeff Bezos y el nacimiento del Washington Sun vuelven a poner en debate el papel de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos. La periodista, Paula Bistagnino, repasó en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil los episodios que convirtieron al diario en un símbolo del periodismo de investigación.

Con respecto al lanzamiento del Washington Sun, Bistagnino explicó que se trata de periodistas que trabajaban en “uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, probablemente junto con el New York Times sean dos de los diarios más importantes en cuanto al periodismo de investigación y periodismo diario”.

Según Bistagnino, el nuevo medio surge después de una fuerte reducción de personal en el Washington Post, propiedad del empresario Jeff Bezos. “En 2013, Jeff Bezos compra el Washington Post. El Washington Post estaba en una gran crisis”, relató.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La disputa editorial y la salida de suscriptores

Bistagnino señaló que el Washington Post había mantenido históricamente editoriales con posiciones políticas definidas y recordó sus enfrentamientos con Donald Trump. “Porque este diario, que siempre desde su cuerpo editorial había tenido editoriales muy fuertes”, sostuvo.

Según su reconstrucción, el conflicto se profundizó en 2024, cuando Bezos habría impedido que el diario publicara un editorial favorable a Kamala Harris. Para Bistagnino, allí comenzó un proceso de deterioro de la identidad editorial del medio. “Ahí empieza la decadencia del Washington Post”, afirmó en +Perfil.

La periodista también destacó el impacto que tuvieron los cambios sobre la base de lectores: “Se bajan en dos días, creo, cerca de entre 250.000 y 300.000 suscriptores del diario”.

A esto se sumó el despido de casi 300 periodistas, proceso que terminó contribuyendo al surgimiento del nuevo medio. “Y de ahí surgen estos periodistas que hoy hacen el Washington Sun”, explicó.