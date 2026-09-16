En RDC analizaron la polémica que desató el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté con la camiseta de Ceuta

La crisis de Ceuta sumó un nuevo capítulo a partir de una iniciativa de la Cámara de Empresarios de Valencia para expresar apoyo a la ciudad. Los clubes aceptaron que sus futbolistas utilizaran camisetas con la consigna “Todos somos caballas”, en referencia al gentilicio de los habitantes de Ceuta, pero la decisión generó una polémica en torno a algunos jugadores.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina repasó las repercusiones que tuvo la iniciativa y el impacto que alcanzó dentro y fuera del fútbol español. Entre los episodios destacados estuvieron la decisión de Kylian Mbappé, Vinicius y Konaté de ocultar inicialmente la consigna y las amenazas recibidas por el marroquí Abde tras exhibirla.

La polémica por las camisetas en el Real Madrid

En el partido del Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinicius y Konaté protagonizaron la polémica al decidir no exhibir la consigna. “En el momento de salir a la cancha, tres jugadores, entre ellos Mbappé, Vinicius y Konaté, deciden arremangarse las remeras para que no se lea”, relató Marcelo Molina.

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Según explicó, posteriormente los tres futbolistas terminaron colocándose las camisetas, aunque las llevaron parcialmente remangadas, y finalmente se las quitaron antes del saludo entre los equipos. “La repercusión fue inmediata, y el rechazo a los tres jugadores fue, te digo, pocas veces vi una respuesta así, sobre todo siendo jugadores del Real Madrid”, sostuvo.

El club emitió luego un comunicado en el que remarcó la independencia de sus futbolistas y aclaró que la decisión no constituía una postura contra Ceuta. “El Real Madrid a la noche saca un comunicado, en el cual dice, sobre todo, que los jugadores son independientes”, explicó el periodista.

Abde, amenazas y una causa que atraviesa a España

En el extremo opuesto quedó Abde, futbolista del Betis y de la selección de Marruecos, quien sí utilizó la camiseta de apoyo a Ceuta. Su decisión provocó fuertes repercusiones y amenazas de muerte. “Abde es marroquí, es más, es jugador de la selección de Marruecos, y se puso la camiseta”, señaló Molina.

Ante las amenazas, el futbolista explicó públicamente que su gesto no constituía una posición política contra Marruecos, sino un respaldo social a los habitantes de Ceuta. “Era en apoyo a una gente que está pasando un mal momento y un apoyo social, no un apoyo político”, resumió Molina.

El periodista destacó que la situación podría generar preocupación cuando Abde deba regresar a jugar con la selección marroquí: “En los próximos días Abde fue citado a la selección de Marruecos y hay temor por lo que le pueda pasar cuando tenga que ir a jugar con Marruecos”.

Para Molina, el impacto de la crisis excede ampliamente al fútbol y se convirtió en un fenómeno transversal dentro de España. “La causa de Ceuta la veo casi, te diría, parecido a lo que pasa en Argentina con Malvinas”, afirmó.

Y agregó: “Es transversal, va para arriba, para abajo, no hay clases. Todo el país está pendiente de lo que pasa en Ceuta”. Finalmente, sintetizó la dimensión que alcanzó el conflicto: “Pocas veces he visto una causa tan metida a todos los niveles en España como esta”.