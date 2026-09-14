En RDC analizaron el caso de una familia marroquí en España que recibe casi 5.000 euros mensuales en ayudas sociales

Una familia residente en Navarra, España, recibe cerca de 5.000 euros mensuales entre distintas prestaciones sociales, subsidios y descuentos, según el caso. Se trata de una mujer de 46 años que tiene a su cargo a dos menores de 6 y 9 años y que, de acuerdo con la explicación difundida, no trabaja debido a las tareas de cuidado.

El caso fue analizado por el corresponsal de España, Marcelo Molina, durante la Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, que según detalló, los beneficios se encuentran contemplados por la legislación española.

Una familia que acumula distintas ayudas sociales

Molina explicó que la familia está integrada por una mujer y sus dos sobrinos, que se encuentran bajo un régimen de acogimiento familiar especial. La documentación del caso fue presentada por sus protagonistas ante un medio de Navarra, según relató el corresponsal.

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Dentro de las prestaciones mencionadas aparece una ayuda de 850 euros por el primer menor y otra de 635 euros por el segundo. A esto se suma una prestación de 1.120 euros correspondiente al acogimiento especializado.

La familia también recibe 1.321 euros por el ingreso mínimo vital y un complemento de 132 euros mensuales vinculado a la ayuda para la infancia. Con estos conceptos, el ingreso declarado supera los 4.000 euros mensuales.

El esquema se completa con beneficios vinculados a la vivienda y a los servicios básicos. La familia reside en una vivienda pública con una subvención del 75%, por lo que, según el caso presentado, abona 125 euros mensuales de alquiler.

Descuentos en electricidad, calefacción y transporte

Además de las prestaciones monetarias, el grupo familiar accede a distintos beneficios destinados a consumidores considerados vulnerables. Entre ellos aparece un descuento de hasta el 80% sobre la factura eléctrica, según el detalle expuesto por Molina.

También cuenta con un bono social térmico, destinado a contribuir con los gastos de calefacción, y con otras ayudas relacionadas con la escolaridad de los menores.

El paquete incluye asistencia para el comedor escolar, libros, tarjetas alimentarias y tarifas sociales de transporte. Al sumar todas estas prestaciones y descuentos, el valor total de los beneficios se acerca a los 5.000 euros mensuales, de acuerdo con el caso analizado.

El caso reavivó el debate migratorio

La situación generó una discusión particular porque la familia está integrada por inmigrantes de origen marroquí y el caso apareció en medio del debate por la situación de Ceuta. Molina aclaró que las ayudas descriptas están contempladas por las normas y que no se otorgan exclusivamente por el origen de sus beneficiarios.

El corresponsal también remarcó que se trata de un caso excepcional y que no necesariamente representa la situación de todas las familias que reciben asistencia estatal. "El caso es legal y se acoge a las leyes vigentes que hay en España en general y en Navarra", sostuvo.

Uno de los puntos que alimentó la controversia es la posibilidad de que determinadas combinaciones de prestaciones puedan funcionar como un incentivo para migrar hacia España. En ese sentido, Molina señaló que una de las críticas apunta precisamente a la existencia de múltiples programas de asistencia.

Según planteó, "hay mucha gente acá que se especializa en las múltiples ayudas que hay", debido a que el Estado español dispone de beneficios tanto a nivel nacional como de las comunidades autónomas y los municipios.

La diferencia con el ingreso de los trabajadores

El debate también quedó atravesado por la diferencia entre las prestaciones acumuladas por la familia y los ingresos de quienes trabajan. Molina indicó que el salario mínimo interprofesional se ubica en torno a los 1.300 euros y que existe una gran cantidad de trabajadores que perciben ingresos cercanos a ese nivel.

El contraste se vuelve más marcado al considerar a los trabajadores autónomos. Según explicó el corresponsal, quienes tienen ingresos bajos deben afrontar igualmente cargas vinculadas a su actividad, además de otros impuestos y obligaciones fiscales.

La discusión no implica cuestionar la legalidad de las prestaciones recibidas por la familia. El propio Molina destacó que el caso se encuentra contemplado por las normas, aunque la acumulación de beneficios abrió interrogantes sobre el diseño y alcance del sistema.

El debate sobre los incentivos para migrar

La posibilidad de que las ayudas sociales influyan en las decisiones migratorias es uno de los principales argumentos que aparecieron alrededor del caso. Molina señaló que existen sectores que sostienen que determinados beneficios pueden ser utilizados como una herramienta para promover la llegada de personas a España.

"Son como incentivos para migrar a España", resumió al describir una de las críticas que se escuchan en el país. Al mismo tiempo, aclaró que esto forma parte de una discusión política y que la situación de la familia analizada no implica que todas las personas migrantes puedan acceder al mismo nivel de beneficios.

La controversia adquiere mayor relevancia en un contexto marcado por la situación de Ceuta y por el debate sobre la llegada y acogida de menores que ingresan sin sus padres. El régimen de acogimiento puede generar, en determinadas circunstancias, prestaciones adicionales para las familias que se hacen cargo de ellos.

El ingreso mínimo vital y los extranjeros

Otro dato mencionado durante el segmento fue la composición de los beneficiarios del ingreso mínimo vital. Según los números expuestos por Molina, los extranjeros representan el 32% de los beneficiarios, frente al 17% correspondiente a españoles.

El dato fue incorporado al debate sobre la asistencia social y la inmigración, aunque por sí solo no permite establecer las causas de esa diferencia. En el programa se lo presentó como uno de los elementos que explican la intensidad de la discusión en torno al sistema de ayudas.

Un sistema con múltiples niveles de asistencia

Para Molina, una de las características centrales del modelo español es la cantidad de prestaciones que pueden existir simultáneamente. Además de las ayudas administradas por el Estado nacional, existen programas gestionados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La posibilidad de combinar prestaciones destinadas a distintos objetivos explica parte de la diferencia entre una ayuda individual y el valor total de los beneficios que puede recibir un hogar. En el caso analizado, la suma incluye dinero en efectivo, vivienda subvencionada y descuentos en servicios.

El caso de Navarra, por lo tanto, puso en primer plano una discusión que excede a una familia en particular: hasta dónde debe llegar el sistema de protección social, cómo se distribuyen sus beneficios y qué impacto tiene sobre quienes trabajan y financian el sistema mediante impuestos.

Mientras continúa el debate político en España, Molina insistió en que la situación presentada no constituye un caso ilegal. "También es un caso excepcional", señaló, al diferenciarlo de una situación generalizada entre las familias que reciben prestaciones sociales.