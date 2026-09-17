RDC: Santiago Muzio renuncia a la Casa Argentina en París y despeja el camino para la visita de Javier Milei

En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Juan Luis Francia, se refirió a que la renuncia de Santiago Muzio a la dirección de la Casa Argentina en París pone fin, por ahora, a una serie de polémicas que involucraron a organizaciones de derechos humanos, estudiantes argentinos y autoridades francesas.

La salida de Santiago Muzio de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria Internacional de París llega después de meses de controversias y en vísperas de la visita de Javier Milei a Francia. “Dentro de ese contexto tenemos que entender cómo el Gobierno se quita encima una piedra del zapato”, explicó Juan Luis Francia.

Las polémicas alrededor de la Casa Argentina

Según Francia, una de las primeras controversias surgió cuando Muzio se negó a firmar la Carta de Valores de la Ciudad Universitaria: “Y aparentemente la razón sería porque dentro de esa Carta de Valores, este, con principios humanistas, con principios republicanos, también se propicia la no discriminación por cuestiones de orientación sexual o género”.

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Otra polémica se produjo en febrero, cuando fue retirada una placa conmemorativa de los desaparecidos durante la última dictadura argentina. “Otra de las grandes polémicas fue que él retiró en febrero de este año una placa conmemorativa de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura militar argentina”, planteó.

Francia agregó que posteriormente se colocó una imagen religiosa en el lugar: “Sino que además, este, coloca allí una virgen. Algo que tampoco se entendió mucho porque es un espacio laico”.

Acusaciones sobre reuniones de extrema derecha

El periodista también describió cuestionamientos vinculados con las actividades políticas desarrolladas en la Casa Argentina. “Luego, otra de las polémicas fue que empezó a utilizar la sede de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París como un centro de reunión de extrema derecha europea y francesa”, expresó en +Perfil.

Francia señaló además los antecedentes de Muzio en instituciones vinculadas con sectores de la derecha europea y mencionó otra controversia relacionada con estudiantes argentinos expulsados de la Casa Argentina por motivos ideológicos: “Entonces, claro, todo esto lo que hizo fue aumentar la bola de nieve y llegó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

El nuevo director y los desafíos pendientes

La renuncia de Muzio se produjo el domingo anterior y, según Francia, contribuyó a despejar el escenario antes de la llegada de Milei a París: “Finalmente llegó el domingo pasado la renuncia de Muzio, que viene a echar un bálsamo, digamos, porque, claro, la próxima visita de Milei a París estaba cada vez más ensombrecida e iba a terminar envuelta en esta disputa que no hacía más que perjudicar realmente su presencia aquí”.