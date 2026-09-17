Trump amenaza a UE con aranceles si considera hostil acercamiento a Canadá

El presidente Donald Trump planteó imponer nuevos aranceles a los bienes importados de Unión Europea o incluso suspender parte del comercio si determina que la propuesta para convertir a Canadá en un posible miembro asociado del bloque perjudica a Estados Unidos.

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“Si hacen eso, si considero que es de alguna manera un acto hostil, impondré aranceles muy severos o dejaremos de comerciar con Europa en muchas cosas”, dijo Trump a periodistas el miércoles al ser consultado sobre la propuesta.

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“Si Europa hace eso con malas intenciones —si es con buenas intenciones, está bien—, pero si es con malas intenciones, impondremos aranceles muy elevados a Europa”, agregó.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de Unión Europea y dijo que le gustaría trabajar en la idea con el primer ministro canadiense, Mark Carney. Formuló la invitación durante su discurso sobre el estado de la Unión el miércoles en Estrasburgo, Francia, con Carney presente.

En respuesta a los comentarios de Trump, el portavoz de la Comisión Europea Olof Gill dijo que la asociación propuesta entre Unión Europea y Canadá “no está dirigida contra nadie”, y se remitió al discurso de Ursula von der Leyen ante el Parlamento Europeo.

“Como dejó claro ayer nuestra presidenta, el fortalecimiento propuesto de nuestra asociación con Canadá no está dirigido contra nadie más, sino a favor de nuestra fortaleza común”, dijo en un comunicado el jueves.

Los comentarios de Trump amenazan con intensificar aún más la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá, dos aliados de larga data cuyas economías están estrechamente vinculadas. Después de que las conversaciones comerciales colapsaran el mes pasado, Trump impuso aranceles de 50% a US$20.000 millones en bienes importados desde Canadá, y Carney respondió con gravámenes aproximadamente equivalentes sobre productos fabricados en EE.UU.

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El miércoles, el presidente dio otro paso en la escalada con su vecino del norte al cumplir una amenaza de restringir los bienes canadienses en las compras del gobierno federal.

El gobierno de Canadá ha dejado claro que busca fortalecer sus vínculos económicos con el resto del mundo, incluida la Unión Europea, en un giro estratégico de varios años destinado a reorientar los flujos comerciales más hacia el este y el oeste, en lugar de concentrarlos principalmente hacia el sur, en EE.UU.

Sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre la oferta para convertir a Canadá en un “miembro asociado” de la Unión Europea, incluido qué implicaría exactamente. Las negociaciones también podrían tardar años.

Además, la iniciativa, como indican los comentarios de Trump, podría provocar una reacción de EE.UU., que, según Carney, ha buscado tener mayor influencia sobre los acuerdos comerciales de Ottawa con otras economías.

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Trump había expresado el fin de semana optimismo sobre la posibilidad de resolver la disputa comercial entre Estados Unidos y su vecino del norte y dijo que veía un acuerdo “bastante pronto”, aunque no dio detalles sobre una eventual reanudación de las conversaciones formales entre ambos países. No está claro qué autoridad legal utilizaría Trump para imponer las nuevas sanciones comerciales que amenazó con aplicar.

“Creo que es ridículo”, dijo Trump el miércoles sobre la invitación de Unión Europea a Canadá. “Canadá ha sido un socio comercial terrible”, agregó.

GZ