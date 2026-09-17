El primer ministro canadiense, Mark Carney, se mostró a favor de la invitación de la Unión Europea de convertir a Canadá en un "miembro asociado": "Somos más fuertes juntos", declaró este jueves en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia.

Ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de subir los aranceles o directamente dejar de comerciar con la UE y Canadá a raíz de este nuevo acercamiento, Carney fue categórico: "Los canadienses están unidos en la convicción de que nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales", declaró.

"Compartimos unos valores comunes por los que siempre hemos luchado y en cuya defensa debemos permanecer siempre vigilantes", afirmó Carney en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. "Europa y Canadá son más fuertes juntos", agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un contexto de distanciamiento con Washington, aliado tradicional de Bruselas y Ottawa, la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso el miércoles a Canadá convertirse en el primer "miembro asociado" del bloque.

El gesto molestó al presidente estadounidense Donald Trump, que lo consideró "un acto hostil" y amenazó con imponer "aranceles muy serios" o con dejar de "comerciar con Europa".

"No somos aliados de circunstancia. No buscamos acuerdos de suma cero", declaró además Carney, quien ya había sido el miércoles el invitado de honor de Ursula von der Leyen durante el discurso sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.

La UE y Canadá quieren ser "un faro para las democracias", no "dominar a otros", agregó el canadiense.

Noticia en desarrollo