Verano mortal en Francia: las olas de calor récord dejaron casi 8.000 víctimas fatales

El verano más caluroso de Francia desde 1900, marcado por intensas olas de calor récord, provocó casi 8.000 muertes adicionales, adjudicables a ese factor de clima extremo. Así lo informaron las autoridades sanitarias nacionales tras la publicación este miércoles de las últimas estadísticas que deja el verano ya a punto de terminar.

Sin embargo, esa cifra de 7.919 muertes adicionales registradas entre finales de mayo hasta el 20 de agosto, no es definitiva y todavía podría aumentar, a medida que se incorporen los datos de los últimos días del verano, indicó la autoridad francesa de salud pública.

Adolescentes británicos y espías rusos: en RDC analizaron una nueva forma de guerra híbrida

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se registraron 817 muertes en exceso entre el 27 de julio y 20 de agosto, a esa cantidad se suman otra 5.764 víctimas entre 17 de junio y el 2 de julio, en tanto que 1.243 personas murieron del 3 al 20 de julio y 95 se agregaron a la lista fatal durante un repunte de la ola de calor a principio del verano europeo, del 24 al 28 de mayo.

"Este verano de 2026 ha sido completamente sin precedentes, con episodios de ola de calor altísimos, pero además casi continuos", declaró a la AFP Guillaume Boulanger, responsable de la unidad de entornos de vida y trabajo de la autoridad francesa de salud pública.

Una zona de baño autorizado en el Sena a su paso por París en plena ola de calor

El fenómeno de este año hizo acordar a los franceses la ola de calor de 2003, que golpeó también en plenas vacaciones de verano. Aquel episodio dejó alrededor de 15.000 muertes y un colapso en las unidades sanitarias de todo el país.

Pero según la agencia meteorológica francesa, el verano de 2026 fue el más calurosos desde 1900, superando incluso a los otros dos episodios de calor intenso, como ese citado del 2003 y el del 2022. Este año en Francia, las personas mayores fueron las más afectadas, con un gran número de muertes entre el 14 y 16 de agosto, justo después de los días más calurosos.

220 puestos editoriales menos: en RDC analizaron el impacto de la IA sobre los medios británicos

Pero la situación climática más mortífera fue el primer gran episodio, del 17 de junio al 2 de julio, que se produjo antes del inicio de las vacaciones de verano, cuando las actividades educativas, laborales y profesionales seguían a ritmo completo, según indicó la autoridad.

El cambio climático, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas asociada a las actividades humanas, aumenta la probabilidad de experimentar episodios de ola de calor extremadamente intensos, prolongados y geográficamente extensos.