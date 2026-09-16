RDC: la diplomacia británica busca asegurar la reunión entre Trump y Burnham mientras crece la tensión por Malvinas

El periodista, Marcelo Justo, durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, analizó que la diplomacia británica trabaja para concretar un encuentro entre Donald Trump y Andy Burnham, mientras las declaraciones del presidente estadounidense sobre Irlanda, el Reino Unido y Malvinas generan inquietud en Londres.

La diplomacia británica trabaja contrarreloj para concretar una reunión presencial entre Donald Trump y Andy Burnham, según explicó Justo. El objetivo no sería solamente conseguir el encuentro, sino también intentar anticipar sus posibles consecuencias. “Lo que está haciendo la diplomacia británica es trabajando contrarreloj para garantizar primero que haya una reunión entre Donald Trump y Andy Burnham, cara a cara”, señaló.

El periodista recordó que hasta el momento hubo dos conversaciones telefónicas entre ambos dirigentes y que los temas principales fueron Ucrania y la economía mundial: “Lo que trascendió era que los temas principales habían sido Ucrania y la marcha de la economía mundial”.

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Trump y sus declaraciones sobre Malvinas

El escenario cambió con distintas intervenciones públicas de Trump. “Habló ahora cuando estuvo el fin de semana en Irlanda, habló a favor de la unificación de Irlanda y también habló de que él podía mediar en los problemas que había entre el Reino Unido y Argentina y solucionar el tema de Malvinas”, planteó Justo en +Perfil.

Asimismo, puso esas declaraciones en el marco de otras promesas de Trump sobre conflictos internacionales y distintos asuntos globales: “Se mostró muy seguro que él podía arreglar todo”.

Frente a este panorama, el periodista planteó una cuota de incertidumbre: “Habrá que ver si de todo esto sucede por lo menos algo, el 1 o el 2% este podría ser un avance en estos aspectos”.

Petróleo, Malvinas y la relación especial

En cuanto a la histórica relación entre Washington y Londres, Justo destacó que siempre fue presentada como una alianza especial, aunque señaló que el vínculo atraviesa una etapa particular para Trump. “Las relaciones del Reino Unido y de Estados Unidos son relaciones históricas”, explicó, antes de agregar que “tanto el lenguaje como la historia no parece ser una prioridad para Donald Trump”.