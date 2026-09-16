En RDC analizaron el caso de Janina White, la mujer de Tinder que terminó bajo sospecha de ser una espía rusa

Una relación que comenzó en Tinder terminó bajo la lupa de los servicios de inteligencia de España y la OTAN después de que una mujer de origen ruso se vinculara con un comandante de la Armada Española destinado en una base del Reino Unido. El caso generó sospechas por el trabajo del militar, que estaba relacionado con la vigilancia de la flota rusa, y por los antecedentes y contactos de la mujer.

El corresponsal de España, Marcelo Molina, contó la historia durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil y detalló cómo la relación quedó bajo investigación después de una celebración navideña en la base militar. Aunque los servicios de inteligencia consideraron a la mujer una persona de riesgo, no pudieron acreditar oficialmente que fuera una agente rusa y finalmente fue el militar quien terminó apartado de su puesto.

Una relación que comenzó en Tinder

Según relató Molina, la historia comenzó a finales de 2024, cuando un comandante de la Armada Española destinado en la base de Northwood, en el Reino Unido, conoció a una mujer identificada como Janina White. De acuerdo con el relato, la mujer tenía 49 años y contaba con nacionalidad rusa, británica y polaca.

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La relación avanzó rápidamente: apenas 15 días después de conocerse, ambos comenzaron a convivir. El dato adquirió relevancia por la función que cumplía el militar, vinculada con el seguimiento de la flota rusa, incluidos submarinos que operaban en el Mediterráneo y los mares del norte.

Las primeras sospechas en la base militar

El episodio que puso el vínculo bajo observación ocurrió durante la Navidad. El 24 de diciembre, el militar solicitó un pase temporal para pasar una noche fuera de la base acompañado por su pareja.

La presencia de White despertó preguntas entre otros miembros de la instalación, quienes comenzaron a indagar sobre su origen y trayectoria. A partir de ese momento, según Molina, los servicios de inteligencia de España y la OTAN iniciaron una investigación.

El perfil de Janina White que llamó la atención

Entre los elementos que incrementaron las sospechas apareció el perfil profesional de la mujer. Según el relato presentado por Molina, White hablaba ocho idiomas: inglés, polaco, ruso, italiano, francés, alemán, chino y árabe.

También era abogada y había participado como candidata del Partido Conservador. Además, se desempeñaba como asesora inmobiliaria de grandes fortunas rusas interesadas en adquirir propiedades en Londres.

El vínculo con Rusia y el interrogatorio

La investigación también habría puesto el foco en sus antecedentes familiares y actividades personales. Molina señaló que White era nieta de un militar de alto rango que había participado en la Segunda Guerra Mundial y que entre sus hobbies figuraba la práctica de tiro.

Posteriormente, durante un interrogatorio, la mujer habría reconocido que en un viaje a San Petersburgo fue retenida y consultada por un agente de los servicios de inteligencia rusos. Según su relato, el hombre le preguntó específicamente por el trabajo de su pareja.

La investigación de la inteligencia española y la OTAN

Otro elemento mencionado durante el segmento fue una comunicación en la que White hacía referencia al trabajo de su pareja. Allí, según Molina, aparecía una frase vinculada con asuntos de defensa, gobernanza, el Ministerio de Defensa y la OTAN.

Con todos esos elementos, los servicios de inteligencia españoles y de la OTAN consideraron a White una persona de riesgo. Sin embargo, el corresponsal remarcó que la investigación no permitió demostrar oficialmente que fuera una espía rusa.

"No pudieron acreditar oficialmente que ella era una espía rusa, ni un agente", señaló Molina al explicar el límite al que llegó la investigación.

El militar terminó apartado de su puesto

A pesar de que no se pudo acreditar la condición de agente de White, las consecuencias alcanzaron al militar español. Según relató Molina, fue despedido y enviado nuevamente a España, quedándose sin el trabajo que desempeñaba en la base.

El caso, además, no habría sido completamente aislado. De acuerdo con la información transmitida durante el segmento, ya se habían registrado otros episodios similares y se impartían cursos a miembros de las fuerzas para advertir sobre los riesgos de utilizar aplicaciones de citas.

El riesgo de las aplicaciones de citas

El problema señalado no se limitaría a las posibilidades de establecer contactos con personas potencialmente vinculadas a servicios de inteligencia. Molina explicó que las propias plataformas también pueden ser observadas por organismos que buscan determinar dónde se encuentran determinadas personas.

En ese contexto, citó una frase atribuida a una fuente del caso: "Es cuestión de pisar Lituania o Letonia y activan Tinder".

Una historia de amor que terminó con una investigación

Finalmente, la relación entre el militar y White terminó y ambos siguieron caminos separados. Según Molina, ella continuó viviendo en Londres con una nueva pareja, mientras que el militar quedó apartado de su puesto y posteriormente se jubiló.

White incluso habría amenazado con iniciar acciones judiciales por los daños que, según consideraba, la situación le había ocasionado. Sin embargo, el corresponsal volvió a remarcar que no fue detenida porque no se pudo acreditar oficialmente que fuera una espía.