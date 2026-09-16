En RDC advirtieron que de continuar el conflicto bélico con Irán, “la guerra va a costar USD 3.000 millones” a Estados Unidos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por tercera vez una moción para poner fin a la guerra contra Irán. Durante su intervención en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el periodista, Norman Powell, explicó las dificultades para que la iniciativa avance en el Senado y detalló el costo económico del conflicto, estimado hasta ahora en 38 mil millones de dólares.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos volvió a aprobar una moción para poner fin a la guerra contra Irán. Se trata de la tercera votación de este tipo, aunque las anteriores no lograron avanzar en el Senado. “Es la tercera vez que la Cámara de Representantes aprueba una moción para que se ponga fin a la guerra con Irán”, explicó Norman Powell.

El principal obstáculo continúa siendo el Senado, donde la iniciativa no consiguió el respaldo suficiente. Además, según Powell, una eventual aprobación legislativa enfrentaría un veto presidencial: “El asunto es que ninguna de las anteriores votaciones pudo pasar por el Senado para que llegara después a la firma de Donald Trump, que sin duda lo vetaría”.

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Más republicanos votaron contra la guerra

Una de las novedades de esta tercera votación fue el aumento de legisladores republicanos que acompañaron la iniciativa para terminar con el conflicto. “Algo que hay que destacar en esta oportunidad es que hubo más republicanos, más legisladores republicanos, que votaron en favor de poner fin a la guerra. Fueron en total siete”, planteó.

Powell recordó que anteriormente solamente cuatro republicanos habían acompañado a los demócratas en este planteo: “Anteriormente habían sido sólo cuatro legisladores que se habían unido a los demócratas para pedir el fin de la guerra en Irán”.

La guerra contra Irán ya costó 38 mil millones de dólares

Además de la discusión política, el conflicto tiene un fuerte impacto económico. Una oficina independiente del Congreso estadounidense calculó el costo acumulado de la guerra. “Y junto con esto tenemos información de la oficina del Congreso que analiza los presupuestos, que es una oficina independiente, y llega a la conclusión que hasta ahora la guerra de Irán ha costado 38 mil millones de dólares a los Estados Unidos”, expresó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El gasto está relacionado principalmente con municiones y armamento, pero también con los daños provocados por los ataques iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente. Powell advirtió además sobre el impacto futuro: “Si sigue la guerra va a costar 3.000 millones de dólares más por mes esta guerra”.