220 puestos editoriales menos: en RDC analizaron el impacto de la IA sobre los medios británicos

La expansión de la inteligencia artificial comenzó a modificar el modelo de negocio de los medios de comunicación y ya genera consecuencias concretas sobre las redacciones. En el Reino Unido, dos diarios anunciaron el recorte de 220 puestos editoriales de su producción online, mientras distintas empresas periodísticas reclaman nuevas reglas frente al avance de las grandes compañías tecnológicas.

El corresponsal de Reino Unido, Marcelo Justo, analizó el escenario durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil y explicó que los lectores están recurriendo cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para obtener información en lugar de utilizar los buscadores tradicionales. El cambio amenaza uno de los principales canales mediante los cuales los medios atraían audiencia y generaban ingresos.

Recortes de puestos editoriales en diarios británicos

El impacto ya se observa en empresas concretas. Según detalló Justo, Daily Mirror y Daily Express, dos diarios con orientaciones políticas diferentes pero pertenecientes al mismo grupo editorial, anunciaron la eliminación de 220 puestos editoriales vinculados con su producción online.

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La explicación brindada por la compañía apunta al cambio en los hábitos de los lectores. "Los lectores cada vez más preferían preguntarle directamente a la inteligencia artificial en vez de buscar la información a través del buscador tradicional", señaló Justo.

El cambio en el modelo basado en Google

Durante años, el tráfico proveniente de los buscadores fue una vía central para que los medios llevaran lectores hacia sus contenidos. Justo explicó que ese esquema se apoyaba especialmente en Google, que según lo mencionado durante el segmento concentra alrededor del 90% de las búsquedas en internet.

El problema aparece cuando la consulta deja de terminar en un enlace hacia un medio y es respondida directamente por una herramienta de inteligencia artificial. En ese escenario, el lector obtiene la información sin necesariamente visitar el sitio que produjo originalmente el contenido.

La caída del tráfico también alcanza al Financial Times

El fenómeno no se limita a los diarios que anunciaron despidos. Justo recordó que el Financial Times reveló una disminución de entre el 25% y el 30% de las lecturas online de su material.

El corresponsal señaló además que el editor del diario llegó a plantear la necesidad de que los medios trabajaran en conjunto para negociar con las grandes compañías tecnológicas desde una posición de mayor equilibrio.

La disputa por los enlaces y las fuentes

El avance de los sistemas de IA introduce otro problema para las empresas periodísticas: las respuestas pueden utilizar información producida originalmente por medios sin generar necesariamente una visita a la fuente. Esto reduce el valor del enlace como mecanismo para derivar audiencia.

Justo explicó que las nuevas herramientas desarrolladas por Google tienden a ofrecer respuestas cada vez más completas dentro de la propia interfaz. "Se pierde ese canal de ingreso a lo que era la fuente de la información de la inteligencia artificial", planteó.

Los medios reclaman una intervención regulatoria

Ante este escenario, distintos medios volvieron a plantear la necesidad de que los organismos encargados de la regulación de la competencia intervengan para analizar el funcionamiento del nuevo mercado.

El objetivo, según explicó Justo, no sería necesariamente alcanzar un escenario completamente equilibrado, sino evitar que las reglas favorezcan de manera desproporcionada a las grandes compañías de inteligencia artificial. "El plano no esté tan dramáticamente inclinado a favor de las compañías de inteligencia artificial", resumió.

El costo de producir información periodística

Durante el intercambio también se puso el foco en el costo que implica generar contenido periodístico original. Las investigaciones, la contratación de periodistas y el mantenimiento de una redacción requieren recursos que pueden no recuperarse si el público accede al resultado de ese trabajo a través de una herramienta de IA sin visitar el medio.