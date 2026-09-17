"Espero que el presidente Milei pueda presionar para que Estados Unidos reduzca los aranceles y persuadirlo de volver a su papel de gran defensor del libre comercio", planteó Shino Watanabe, profesora de la Universidad Sophia de Tokio especializada en política exterior de China.

En una entrevista con PERFIL, la académica japonesa analizó cómo, desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump marcó los ejes de la política internacional, atravesada por la "guerra comercial" y la exponencial rivalidad entre Washington y Beijing en áreas críticas. Esa disputa ocurre con América Latina como uno de sus principales teatros de operaciones, en medio de una transición del orden global signada por la incertidumbre, la fragmentación y una creciente escalada armamentista.

La especialista construyó sentido en torno al nuevo orden global, que se aleja del aclamado "G2" planteado por el propio presidente estadounidense. Y afirmó que para entender el contexto internacional es necesario ampliar la mirada más allá de las superpotencias. "Hay muchos actores en el mundo", sostuvo, resaltando el escenario de seguridad en Asia, con Japón en pleno aumento de su gasto en defensa.

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La profesora Watanabe recorrió Buenos Aires invitada por la Embajada de Japón en Argentina, una gira que incluyó otros países sudamericanos.

Además del vínculo entre Milei y Trump, Watanabe opinó que la presencia de China en América Latina (uno de los ejes de la competencia entre ambas superpotencias) y los riesgos de una escalada en Taiwán. "China es probablemente el país que más se ha beneficiado del actual sistema internacional", dijo.

Entrevista a la especialista japonesa Shino Watanabe

—Desde el regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos, ¿qué es lo que más ha cambiado en relación con el equilibrio de poder a nivel mundial y particularmente en Asia Oriental?

El señor Trump llegó al poder en enero de 2025. Desde entonces, el mundo se ha vuelto mucho más incierto e impredecible. Por ese motivo, no podemos dar por sentado el accionar de Estados Unidos. Tenemos que prestar mucha atención a lo que él dice y hace. Creo que la política internacional está siendo impulsada en gran medida por las palabras y acciones del presidente Trump, y ese es el tipo de situación en la que nos encontramos ahora, por lo que muchas personas están pensando más en el corto plazo, casi día a día, en lugar de mirar hacia adelante cinco, diez o veinte años.

Cuando Trump impuso aranceles a casi todo el mundo, creó una mentalidad de que incluso lo impensable podía ocurrir. Entonces, cuando a veces intenta utilizar los aranceles como una fuerza impulsora de la política exterior estadounidense, cambia totalmente el juego que estamos jugando. Por eso, la política arancelaria de Trump ha creado mucha tensión en todo el mundo, y creo que esa es una de las cosas que han cambiado.

En cuanto a la política internacional en Asia Oriental, todos los países de la región, como Japón, Corea del Sur y China, por ejemplo, están prestando mucha más atención a lo que el señor Trump dice y hace. Ese es el tipo de situación en la que nos encontramos ahora. Japón está rodeado por varios vecinos muy importantes, entre ellos China, Corea del Sur, Rusia y Taiwán. Por supuesto, también tenemos a Mongolia y otros socios. Pero creo que China y Corea del Sur son los dos actores más importantes para Japón en Asia Oriental. Y luego tenemos el concepto más amplio del Indo-Pacífico, que incluye Asia Oriental e India. Así que, en la región del Indo-Pacífico, India también es un actor importante.

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—En Argentina se ha discutido bastante sobre el aumento de la inversión de Japón en defensa y seguridad. ¿Qué piensa sobre eso?

—El aumento del presupuesto de defensa de Japón no comenzó bajo la administración de (Sanae) Takaichi sino dos administraciones antes. Japón está aumentando su presupuesto de defensa para hacer que su disuasión sea más creíble. Eso no significa que haya habido un cambio fundamental en la política de defensa de Japón, cuyo principio rector es estar orientada exclusivamente a la defensa. Y otro pilar de la política exterior de Japón es la alianza de seguridad entre Japón y Estados Unidos, que también permanece sin cambios.

En otras palabras, Japón no quiere ir a la guerra sino evitar cualquier tipo de conflicto armado en Asia Oriental y más allá, incluido un eventual conflicto en torno a Taiwán. La disuasión es uno de los medios más importantes para prevenir un conflicto de ese tipo. Esa es también una de las razones por las que necesita mantener el ritmo del desarrollo militar de otros países que ya habían aumentado significativamente su gasto, desarrollando considerablemente sus capacidades militares. En esa situación, creo que aumentar el presupuesto de defensa hasta alrededor del 2% del PBI es bastante natural. Puede parecer un gran aumento militar, pero no creo que realmente sea el caso. Más bien, Japón simplemente está tratando de ponerse al día después de haber sido demasiado lento para responder.

—¿Existe algún acontecimiento específico que justificara este incremento?

—En general, junto con el ascenso de China y la creciente amenaza de Corea del Norte, China ha estado expandiendo sus actividades militares. Las fuerzas militares chinas, así como las agencias chinas de aplicación de la ley, a veces envían embarcaciones del Gobierno chino a las aguas alrededor de las Islas Senkaku en disputa, que Japón considera su territorio. Este tipo de actividades ocurren con frecuencia y genera mucha preocupación. Si bien Japón no tiene intención de entrar en una confrontación militar, simplemente con decirlo no es suficiente, porque en caso de que ocurriera, tendría capacidades militares insuficientes para responder en caso de ser agredido. Por eso, para que el mensaje de Japón sea creíble, también necesita fortalecer sus capacidades de defensa.

—¿Cree que sería posible un cambio en la política exterior china que pudiera justificar ese escenario?

—Nunca se sabe. En materia de seguridad internacional, siempre hay que pensar en el peor escenario. Y China ha estado enviando cada vez más embarcaciones a las aguas alrededor de las islas Senkaku. Esto crea una situación incierta donde cualquier tipo de contingencia podría ocurrir en cualquier lugar del mundo. Nunca imaginamos que Estados Unidos o Israel atacarían Irán. Nunca imaginamos que Rusia invadiría Ucrania. La comunidad internacional nunca imaginó que este tipo de guerras pudiera ocurrir. Pero ocurrieron.

Por eso, los responsables de formular políticas de seguridad nacional siempre tienen que pensar en el peor escenario y estar preparados para todo tipo de contingencias. Esto no se refiere solamente a Japón o China, sino que es simplemente la naturaleza de la seguridad internacional en todo el mundo. Entonces, volviendo a su pregunta, no sabemos si China realmente utilizará la fuerza militar contra las islas Senkaku. Pero todos los países tienen que estar preparados para cualquier situación posible, y Japón no es una excepción.

Especialmente después de que el presidente Trump le dijo a Japón que aumentara su presupuesto de defensa, “necesitan armarse”, pero no es realmente un deseo interno de Japón acelerar su desarrollo militar, alterar la estabilidad en Asia Oriental o ejercer presión militar sobre China. Por el contrario, Japón quiere enviar una señal clara de que quiere vivir pacíficamente con China.

—¿Cree que estamos en un mundo "G2", como dijo el presidente Trump al reunirse con Xi Jinping, en relación a Estados Unidos y China?

—China está intentando proyectar esa imagen al mundo. Tal vez se ve a sí misma como capaz de desempeñar ese tipo de papel ahora, casi como después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética desempeñaban un papel muy importante en el sistema internacional. Pero eso que dijo el presidente Trump cuando fue a China y se reunió con Xi Jinping fue interesante.

Por lo general, Estados Unidos no quiere un escenario G2. Pero Trump parecía bastante contento de mostrar que ahora estamos entrando en una especie de era G2. Y creo que China también está contenta de proyectar una imagen de Trump y Xi como socios más o menos iguales. Esa es la imagen que China quiere enviar al mundo. Pero creo que la pregunta más importante es qué tipo de papel desempeñarán estas dos grandes potencias y qué harán realmente a nivel internacional como actores responsables. Por eso, ya sea que lo llamemos G2, G3 o incluso G0, estas son simplemente etiquetas. Por sí mismas, no significan demasiado.

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—Entonces, ¿diría que estamos más cerca de un mundo G0 que de un mundo G2? ¿Cómo definiría el actual orden internacional?

—Puedo entender por qué algunas personas caracterizan la situación actual como un G2, pero para mí ese tipo de etiqueta no es realmente importante. Lo que más importa para China es mantener una relación estable con Estados Unidos, en otras palabras, encontrar una manera de coexistir pacíficamente, aunque los dos países tengan sistemas políticos e ideologías fundamentalmente diferentes.

—¿Cree que China en algún momento está intentando reemplazar o reformar el orden liberal que fue liderado por Estados Unidos en la Conferencia de Bretton Woods de 1944?

—Sí, creo que sí. China está intentando revisar ciertos aspectos del orden internacional liberal. Pero no estoy segura de cuán beneficioso sería realmente para China, en parte porque China es uno de los países que más se ha beneficiado del orden existente. Si China cambiara el orden actual y lo reemplazara por uno nuevo, podría obtener muchos beneficios a corto plazo. Pero el orden internacional liberal también es algo que puede aportar a China importantes beneficios a largo plazo. Por eso, desde mi perspectiva, creo que revisar el orden internacional liberal podría ser en realidad contraproducente para China a largo plazo, porque China probablemente sea uno de los países que más se beneficia del sistema actual, quizás más que Estados Unidos.

—¿De qué manera?

—China ha crecido y se ha desarrollado bajo el orden internacional liberal, beneficiándose del libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos proporcionó un enorme mercado para los productos chinos. Así que China probablemente sea el país que más se ha beneficiado del actual sistema internacional.

Donald Trump y Xi Jinping.

Si China estuviera dispuesta a asumir el tipo de papel que Estados Unidos solía desempeñar, no el Estados Unidos de la era Trump actual, sino el Estados Unidos del pasado, proporcionando bienes públicos internacionales no solo para sus propios intereses nacionales, sino para beneficio de personas de todo el mundo, sería diferente. Y si China estuviera verdaderamente dispuesta a abrir su mercado y adoptar el libre comercio, incluso cuando eso significara a veces sacrificar sus propios intereses nacionales, entonces quizás China podría convertirse en una especie de hegemonía benevolente. Eso podría conducir potencialmente a un orden internacional liberal completamente nuevo con características chinas. Pero no estoy segura de hasta dónde China puede realmente avanzar en esa dirección.

A menos que China esté dispuesta a convertirse en una hegemonía verdaderamente benigna, una que esté preparada para sacrificar algunos de sus propios intereses o, al menos, poner los intereses de otros países por delante de los suyos, no estoy segura de que China pueda obtener mucho a largo plazo. En ese sentido, si China quiere mantener su prosperidad a largo plazo, en realidad podría tener sentido que China continúe jugando según las reglas del actual orden internacional liberal en lugar de intentar cambiarlo fundamentalmente.

—¿Qué piensa de la presencia de China en América Latina frente a la nueva estrategia de seguridad de Donald Trump, conocida como Doctrina Donroe? ¿Cómo ve Japón este escenario, especialmente ante casos como Argentina, donde proyectos con China quedaron paralizados?

—Creo que China seguirá invirtiendo en América Latina. En algunos casos, como Argentina, los países han rechazado inversiones chinas en determinadas áreas, pero eso no significa que las estén rechazando en todos los ámbitos. China seguirá haciendo negocios y buscando oportunidades donde pueda para expandir su presencia en todo el mundo. Así que, no importa lo que Trump diga sobre la Doctrina Donroe, esa es su idea. China tiene su propia lógica y sus propios intereses, y creo que continuará con su enfoque actual.

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—En cuanto a Taiwán, como muchos analistas consideran a la isla como la principal fuente de riesgo para la estabilidad en la región del Pacífico, pero también en el mundo. ¿Comparte esta opinión?

—Teóricamente, lo que usted dijo es correcto, pero no creo que China quiera utilizar la fuerza militar contra Taiwán. Su objetivo es lograr una unificación pacífica a largo plazo y una intervención militar sería contraproducente, además de perjudicar su reputación internacional, como ocurrió con Rusia tras la guerra en Ucrania. China es muy consciente de ese riesgo.

Por eso, creo que Beijing busca cambiar gradualmente la mentalidad de la población de Taiwán para que acepte que eventualmente formará parte de China. Puede recurrir a presión u otros mecanismos para lograrlo, pero la fuerza militar sería, en mi opinión, el peor escenario.

—¿Lo ve posible?

—Sí, cualquier cosa es posible, ¿no? Cuando se trata de seguridad internacional, siempre tenemos que estar preparados para el peor escenario. Porque si ocurre lo peor, las consecuencias podrían ser enormes.

—¿Cree que en quizás 10 o 20 años es realmente una posibilidad que China pueda reunificarse pacíficamente?

—Es teóricamente posible. China tiene el objetivo a largo plazo de unificar pacíficamente Taiwán con China. Taiwán es una sociedad muy rica, aunque la brecha con China sigue siendo considerable. Beijing podría llegar a considerar que es el momento adecuado para buscar la unificación, pero nunca se sabe qué puede ocurrir.

Hoy vivimos en un mundo marcado por la imprevisibilidad y la incertidumbre. Cualquier cosa puede pasar, no solo en Taiwán, sino en cualquier lugar del mundo. Para Japón, el peor escenario sería algún tipo de incidente inesperado que se salga de control y desencadene un conflicto mucho mayor. Eso sería muy aterrador.

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi continuó con el aumento del gasto en Defensa.

—La rivalidad entre China y Estados Unidos tiene una dimensión económica muy evidente, especialmente en torno a los recursos minerales. América Latina es estratégica no solo por sus recursos, sino también por su posición geopolítica y su cercanía con la Antártida. En este contexto, ¿cree que habrá menos espacio para que los países de la región mantengan una posición equilibrada entre ambas potencias?

—Creo que, en realidad, puede ocurrir lo contrario. Estados Unidos y China son dos grandes potencias que compiten entre sí, pero el mundo no está compuesto solamente por ellas. Hay muchos otros actores y, en ese sentido, las grandes potencias de cada región tienen un papel importante que desempeñar. Argentina y Brasil, por ejemplo, son actores clave en esta parte del mundo.

El mundo no debería estar gobernado por dos grandes potencias, ni siquiera por una sola superpotencia. Cada vez más países deberían tener voz en las grandes cuestiones globales. Si la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China se intensifica, otros actores importantes también deberían asumir un papel más activo. Japón es plenamente consciente de ello y ha sido muy activo, por ejemplo, a través del CPTPP (Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).

—¿Qué piensa sobre el experimento libertario del gobierno de Javier Milei?

—No soy experta en política o economía argentina, pero, observándolo desde afuera, lo que está haciendo parece estar teniendo algunos efectos positivos, particularmente en términos de controlar la inflación y estimular el crecimiento. Es interesante ver a un presidente con un conocimiento tan profundo de la economía intentando cambiar el rumbo del país.

Creo que es un firme defensor del libre comercio y que tiene una muy buena relación con Donald Trump. Espero que pueda aprovechar esa relación para impulsar una reducción de los aranceles estadounidenses y persuadir a Trump de recuperar su papel de gran defensor del libre comercio.

—Milei ha logrado estabilizar algunas partes de la economía, pero sus políticas también han recibido críticas por sus efectos sobre los salarios y la desigualdad. Al mismo tiempo, todavía no se ve con claridad la llegada de las inversiones y nuevas divisas prometidas. ¿Qué necesita un país para generar confianza y atraer inversiones de largo plazo?

—Creo que los países necesitan un entorno de inversión estable, seguro y predecible. Sin importar quién sea presidente, cierto nivel de consistencia o continuidad respecto de la administración anterior puede ser útil, porque las empresas necesitan adoptar una perspectiva de largo plazo cuando deciden invertir.

Lo que Milei está haciendo es una transformación económica realmente grande y, por supuesto, puede tener efectos secundarios. Nada es perfecto. Incluso si una parte de la economía mejora, puede haber consecuencias negativas en otra. Es un proceso que lleva tiempo y cambia gradualmente, por lo que creo que necesitamos adoptar una perspectiva de largo plazo para evaluar sus políticas.

—¿Hay algo que le gustaría decir que no le haya preguntado?

—Realmente espero que las relaciones entre Japón y Argentina mejoren aún más. Realmente no tenemos ninguna cuestión controvertida importante entre nosotros. Principalmente, es la distancia geográfica la que nos mantiene tan separados. Así que realmente creo que hay mucho potencial para unas relaciones más fuertes entre Japón y Argentina. La pregunta es qué podemos hacer para que eso suceda.