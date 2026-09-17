RDC: La crisis del Supremo brasileño sacude la política, pero el 67% dice que no cambiará su voto

La crisis interna del Supremo Tribunal Federal de Brasil quedó en el centro de la campaña presidencial a pocas semanas de las elecciones. El enfrentamiento entre Alexandre de Moraes y André Mendonça, las derivaciones del caso Banco Master y las investigaciones que alcanzan a figuras políticas profundizaron una disputa institucional que, sin embargo, parece tener un impacto limitado sobre la decisión electoral de la mayoría de los brasileños.

Eleonora Gosman puso el foco precisamente en esa diferencia entre la intensidad de la crisis y su efecto sobre el electorado. “El 67% afirma que esta situación no influye en el voto”, señaló sobre la encuesta de Quaest, que además mostró que el 22% reafirma su decisión y solo el 7% considera cambiar de candidato.

Los fuertes cruces dentro del Supremo

Gosman describió una sesión particularmente tensa dentro del máximo tribunal brasileño. “Hubo gritos, hubo expresiones muy raras, las podés imaginar en un parlamento pero no en una Corte Suprema”, afirmó en +Perfil al referirse a los enfrentamientos entre los magistrados.

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La disputa está atravesada por informes y actuaciones vinculadas al exbanquero Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master. El STF confirmó que analiza información extraída de su teléfono relacionada con Moraes, mientras que el propio tribunal aclaró que todavía no ingresó al fondo de esas imputaciones. “Hubo gritos”, sintetizó Gosman sobre el clima que rodeó esa discusión.

El caso Banco Master entra en la campaña

Las derivaciones políticas alcanzaron también a Flávio Bolsonaro, candidato presidencial e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Reuters informó que está bajo investigación por presunta corrupción y lavado de dinero vinculados al caso, acusaciones que él y Eduardo Bolsonaro niegan. Para Gosman, el contexto confirma una fuerte polarización: “Los que apoyan a Jair Bolsonaro lo siguen apoyando”.

Ese escenario ayuda a explicar por qué la crisis judicial no necesariamente produce un traslado directo de votos. “El 67% afirma que esta situación no influye en el voto”, insistió la periodista, mientras el mismo relevamiento mostró que el conflicto refuerza la elección previa de otro 22%.

Lula, Moraes y el bolsonarismo

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió públicamente el papel que Moraes desempeñó durante el proceso electoral de 2022, aunque también sostuvo que cualquier ministro que haya cometido irregularidades debe responder ante la ley. Gosman ubicó esas posiciones dentro de una sociedad donde “los que apoyan a Jair Bolsonaro lo siguen apoyando” y las identidades políticas aparecen fuertemente consolidadas.

La periodista sostuvo que una consecuencia de esa dinámica es la pérdida de espacio para posiciones intermedias. “Los que apoyan a Jair Bolsonaro lo siguen apoyando”, afirmó al describir un escenario donde la pelea entre el lulismo y el bolsonarismo termina absorbiendo buena parte de la discusión pública.

El endeudamiento también atraviesa a la clase media

Gosman incorporó además un problema económico que convive con la agenda institucional. “La gente de la clase media está endeudada con las tarjetas de crédito, con los créditos dados por los bancos”, explicó al referirse a las dificultades que enfrentan muchos hogares para cancelar sus compromisos financieros.

Jorge Elías vinculó ese cuadro con el mercado de trabajo y las transformaciones económicas. “Me parece que habría que adaptar todo eso justamente para, sobre todo, atender las necesidades de la gente”, planteó, mientras Brasil mantiene tasas de interés elevadas pese a los recortes recientes del Banco Central.