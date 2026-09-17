Dante Marcelo Vega en RDEsc: “Dentro de la ficción, el trasfondo histórico está chequeado”

El abogado y escritor Dante Marcelo Vega presentó La pasión según San Marcos, su primera novela, una obra que combina la figura de Johann Sebastian Bach con una saga familiar que atraviesa cinco generaciones y distintos momentos de la historia alemana. En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores, repasó el origen del proyecto, su llegada a la ficción y el trabajo de investigación histórica que sostuvo la escritura.

Vega contó que la literatura apareció mientras continuaba desarrollando su actividad profesional. “Fue mi refugio, no de un juicio por delitos de lesa humanidad, sino de otro juicio que estaba llevando adelante en Mendoza”, explicó en +Perfil.

La decisión de comenzar a escribir ficción

El deseo de escribir una novela lo acompañaba desde hacía tiempo, aunque hasta entonces no había dado ese paso. “Quería escribir sobre otra cosa, y dije: bueno, ¿por qué no ponerme a escribir ficción, que era un anhelo mío, y no me animaba, y me animé”, recordó.

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La figura de Johann Sebastian Bach terminó convirtiéndose en uno de los principales puntos de partida. Vega comenzó a investigar la trayectoria del compositor y a imaginar de qué manera podía transformar episodios de su vida en material narrativo.

Bach frente a sus últimos días

En la novela, el escritor ubica a Bach cerca de su muerte, después de una intervención médica que lo dejó ciego. “Lo ubiqué en la ficción, en su lecho de muerte, pensando y rememorando las obras que ya no va a poder reescribir”, explicó sobre la escena desde la que reconstruye parte de su vida.

Ese recurso le permitió recorrer la música, los recuerdos y los espacios vinculados con el compositor alemán. “Lo ubiqué en la ficción, en su lecho de muerte”, señaló Vega al explicar cómo convirtió los últimos momentos de Bach en una puerta de entrada a la narración.

Una saga familiar atravesada por la historia

La vida del músico se entrelaza con una historia familiar que recorre cinco generaciones desde fines del siglo XIX. Para Vega, la ficción ofrecía libertad para crear personajes, pero no para modificar arbitrariamente el contexto: “Dentro de la ficción, que a uno le permite jugar, el trasfondo histórico está chequeado”.

El autor remarcó que la investigación fue central para sostener la verosimilitud de la novela. “Todos los escenarios que yo construyo ahí en esa novela y los hechos son verídicos, lo que pasa es que los personajes son ficticios”, precisó.

De ese modo, acontecimientos reales conviven con personajes inventados que atraviesan transformaciones políticas y sociales concretas. “El trasfondo histórico está chequeado”, insistió Vega al marcar el límite que decidió establecer entre imaginación y reconstrucción documental.

El siglo XX alemán como escenario

El recorrido familiar lleva al lector por algunos de los procesos más conflictivos de la historia alemana. Vega mencionó “revoluciones, contrarrevoluciones, nazismo, comunismo, división” como parte de los acontecimientos que terminaron incorporándose al universo de la novela.

Para el escritor, ese recorrido permitió observar concentrados en un mismo territorio algunos de los grandes conflictos políticos y humanos del siglo XX. “Recorrí la historia de Alemania, que es una historia, la del siglo pasado de Alemania, que condensa la raíz del mal de la humanidad”, sostuvo.

La investigación histórica terminó así funcionando como algo más que un marco para los personajes. “Todos los escenarios que yo construyo ahí en esa novela y los hechos son verídicos”, explicó Vega, mientras que la ficción le permitió enlazar la música de Bach con los secretos y conflictos de una familia extendida a lo largo de varias generaciones.