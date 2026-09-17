RDEco: La suba de tasas en Estados Unidos complica a Argentina

La suba de tasas de interés en Estados Unidos agregó una nueva dificultad para Argentina en momentos en que el país busca recuperar el acceso al financiamiento internacional y atraer capitales. El mayor rendimiento de los instrumentos considerados seguros modifica la relación entre riesgo y retorno y eleva las exigencias para los bonos y proyectos locales.

Carolina Mannucci, licenciada en Economía, advirtió que el impacto puede ser especialmente significativo para el país. “Si le pega a los emergentes, imaginate a nosotros que estamos en stand-by, ni siquiera es frontera”, sostuvo en +Perfil.

La competencia con los activos estadounidenses

Mannucci explicó que una tasa estadounidense más elevada incentiva a los inversores a buscar alternativas de menor riesgo. “Un aumento de tasa, todos van en búsqueda de esos instrumentos porque saben que no tienen riesgo”, afirmó al describir la competencia que enfrentan los mercados emergentes.

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La economista también advirtió sobre la posibilidad de nuevas subas si la inflación estadounidense vuelve a acelerarse. “Cada pequeño saltito que pueda llegar, si llegara a ser uno más porque de repente Estados Unidos empieza a tener un poco más de inflación, cada vez nos va a complicar más”, señaló.

La falta de crédito en Argentina

Lionel Fernández, economista de R&F Consultora, trasladó la discusión al mercado doméstico. “El tema acá, depende de la tasa, es que no hay crédito en Argentina, no hay crédito en Argentina”, sostuvo al describir una dificultad que afecta tanto a empresas como a familias.

Fernández planteó que incluso cuando existen líneas disponibles, los plazos suelen ser insuficientes para financiar inversiones de largo alcance. “No hay crédito en Argentina”, insistió al relacionar ese problema con la escasez de préstamos hipotecarios y financiamiento productivo.

Bonos argentinos frente al menor riesgo de Estados Unidos

Santiago Llull comparó distintas alternativas disponibles para los inversores, entre ellas obligaciones negociables vinculadas a infraestructura energética y bonos soberanos. “Estamos muy cerca, en realidad, de lo que está pagando un bono en Estados Unidos”, señaló al advertir que una diferencia reducida de rendimiento puede resultar insuficiente frente al mayor riesgo argentino.

El analista sintetizó el dilema desde la perspectiva del inversor internacional. “¿Por qué yo, o cualquier persona en el mundo, compraría” deuda argentina, planteó, cuando existen activos estadounidenses con rendimientos competitivos y una percepción de riesgo considerablemente menor.

Vaca Muerta y el financiamiento productivo

Llull destacó, sin embargo, una diferencia entre financiar al Estado y destinar fondos a proyectos de infraestructura. “Porque está construyendo un gasoducto que puede llegar a las exportaciones, porque ese es el producto que tiene la Argentina”, sostuvo al analizar una obligación negociable vinculada al desarrollo energético.

La liquidez también apareció como una variable determinante. Fernando Meaños remarcó que “hay un tema de liquidez clave” en instrumentos cuyo capital se devuelve al vencimiento y que pueden exigir al inversor una permanencia más prolongada.

El impacto sobre los activos argentinos

Llull también destacó la mayor sensibilidad del mercado local frente a los movimientos externos. Tras observar retrocesos en acciones argentinas mientras los principales índices estadounidenses mostraban variaciones más acotadas, afirmó: “Quiere decir que a nosotros sí nos pega”.

La combinación entre tasas internacionales más altas y riesgo local obliga así a elevar el atractivo de los instrumentos argentinos. Mannucci resumió esa dificultad al advertir que “cada vez nos va a complicar más” si Estados Unidos continúa ofreciendo mejores rendimientos sobre activos considerados más seguros.