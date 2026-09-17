Suba de tasas de la Fed: en RDEco explicaron qué impacto puede tener en los bonos y el riesgo país de Argentina

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó la tasa de interés en 25 puntos básicos y llevó el rango de referencia al 3,75%-4%, en su primera suba desde julio de 2023. La decisión volvió a colocar bajo análisis el posible efecto de las condiciones financieras internacionales sobre las economías emergentes y, particularmente, sobre Argentina.

Lionel Fernández, economista de R&F Consultora, sostuvo que el movimiento había sido anticipado en buena medida por los inversores. “Ya está apreciado”, explicó en +Perfil, al señalar que el mercado esperaba mayoritariamente una suba de un cuarto de punto.

El impacto sobre el riesgo país

Fernández advirtió que, incluso si la decisión estaba contemplada por los mercados, una mayor tasa estadounidense afecta las condiciones financieras de los países emergentes. “Al subir la tasa se sube el riesgo del país”, afirmó al analizar la mayor exposición argentina.

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El economista consideró que, a partir de ahora, el comportamiento de los activos locales estará más condicionado por las variables domésticas. “Ya está apreciado”, insistió sobre el efecto inmediato de la Fed, antes de poner el foco en la capacidad del Banco Central para acumular reservas.

Durante la jornada, el BCRA compró US$9 millones en el mercado cambiario y las reservas brutas aumentaron US$47 millones. “Es muy poco este testimonial, entonces por eso nueve es muy poco, aunque por lo menos se compra”, evaluó Fernández.

Reservas y vencimientos de deuda

Fernández vinculó la acumulación de divisas con la necesidad de que Argentina recupere acceso a los mercados internacionales. “Con el superávit, bueno, podés pagarle los intereses, pero no el capital, es imposible”, sostuvo al advertir sobre las dificultades de afrontar los vencimientos únicamente con recursos propios.

El propio programa monetario del BCRA contempla para 2026 un proceso de compra de reservas sujeto a la oferta de divisas del mercado. Para Fernández, la compra diaria sigue siendo reducida: “Nueve es muy poco, aunque por lo menos se compra”.

El encarecimiento del crédito

José Castillo, profesor de la UBA e investigador del IEALC, explicó el mecanismo general que genera una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos. “Subió la tasa, se encarece el crédito”, sintetizó.

Castillo coincidió, sin embargo, en que el impacto inicial podría estar limitado por las expectativas previas. “Hoy el efecto está bastante agotado”, sostuvo al remarcar que los mercados habían anticipado la posibilidad de una suba.

Para el economista, uno de los escenarios posibles es que la situación se estabilice y no genere una crisis financiera mayor. En ese caso, “solamente será mayor costo financiero para la Argentina”, afirmó.

El riesgo de una mayor aversión global

Castillo planteó también un escenario de mayor tensión si la suba de tasas coincide con problemas en los mercados estadounidenses. “Hoy el efecto está bastante agotado”, aclaró, aunque advirtió que el resultado podría cambiar si se profundiza la inestabilidad internacional.

En ese contexto podría producirse un flight to quality, con capitales alejándose de activos más riesgosos y buscando instrumentos considerados seguros. Para Argentina, el efecto volvería a expresarse en que “se encarece el crédito”, especialmente si los bonos locales deben competir con rendimientos estadounidenses más elevados.