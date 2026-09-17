Marcos Fontela en RDEsc: “Me gusta escribir sobre escenarios argentinos”

El escritor Marcos Fontela habló sobre Patear el Hormiguero y Tierra Removida, dos novelas en las que los escenarios rurales y semirrurales argentinos ocupan un lugar central. En diálogo con Osvaldo Quiroga en Ronda de Escritores, repasó el origen de ambas historias, la construcción de sus personajes y el vínculo personal que mantiene con los pueblos bonaerenses.

“A mí me gusta escribir sobre escenarios argentinos”, explicó Fontela al referirse a una búsqueda que atraviesa buena parte de su literatura. En Patear el Hormiguero, esa intención se tradujo en un pueblo sin nombre de la Pampa Húmeda, pensado como escenario para observar “el tejido de relaciones en un pueblo de la Pampa Húmeda”.

Un hecho inesperado que altera a todo el pueblo

La novela comienza con un episodio de características policiales: un chico con retraso madurativo roba una cuchilla en una feria y poco después aparece muerto un hombre relacionado con una familia poderosa. “Se va contando toda la madeja que se desata por un hecho fortuito”, explicó Fontela.

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La muerte funciona así como disparador para recorrer los vínculos entre distintos integrantes de la comunidad. “El tejido de relaciones” termina ocupando un lugar más importante que la resolución estricta del caso, mientras aparecen figuras como el comisario, el intendente, el cura y un supuesto benefactor.

Un niño enviado a un territorio desconocido

En Tierra Removida, Fontela volvió a trabajar con un niño como protagonista, aunque esta vez lo trasladó al campo de sus abuelos. El punto de partida surgió después de leer Tres luces, de Claire Keegan: “¿Qué pasa si eso, en lugar de hacerlo en un ámbito rural irlandés, lo hago en la Argentina de principios de los 80?”.

El contexto histórico aparece sugerido mediante pequeños indicios y no a través de explicaciones directas. “Se van dando indicios de que hay gente con armas grandes, que lo van a visitar al abuelo, policías”, describió sobre una época que se va reconstruyendo desde la percepción del protagonista.

El regreso al campo como desafío narrativo

La novela combina dos tiempos: la infancia del personaje y su regreso, ya adulto, al campo donde había vivido aquella experiencia. Para Fontela, esa segunda línea planteó un problema concreto: “¿Cómo hago para contar la novela de un chico, de una persona, que camina sola por el campo y que no sea un embole?”.

La respuesta apareció en el trabajo sobre el paisaje, la memoria y la propia escritura. Ese territorio aparentemente inmóvil debía convertirse en un espacio narrativo capaz de sostener la tensión, mientras el personaje vuelve sobre aquello que había quedado enterrado en su historia.

Una identidad ligada a los pueblos bonaerenses

Aunque nació en la Ciudad de Buenos Aires, Fontela aseguró que su identidad está fuertemente vinculada con el interior provincial. “Soy nacido en Buenos Aires, pero me identifico con un pueblo de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

El escritor mencionó especialmente a Castelli, una localidad con la que mantiene un vínculo afectivo y sobre la que incluso bromea con “autopercibirse” como perteneciente a ese lugar. Al mismo tiempo, reconoció la contradicción de su propia trayectoria: “Por algo me quedé en CABA también. Por algo nunca me erradiqué en Castelli, provincia de Buenos Aires”.

Ese movimiento entre la ciudad y el interior también atraviesa sus novelas. “Me gusta escribir sobre escenarios argentinos”, sintetizó Fontela, en obras donde los pueblos, el campo y los recuerdos familiares dejan de ser únicamente un fondo para convertirse en parte esencial de los conflictos de sus personajes.