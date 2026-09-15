Malestar en Beijing: Argentina se bajó a último momento de un importante foro de Defensa en China

Argentina tenía previsto participar del Xiangshan Forum, uno de los principales encuentros internacionales de Seguridad y Defensa que organiza China, pero a último momento el gobierno de Javier Milei decidió cancelar el viaje de la delegación oficial. La decisión generó malestar en el gobierno chino, no solo por detalles operativos —como el hecho de que los pasajes aéreos ya habían sido pagados—, sino por lo que representan este tipo de "gestos" para la robusta diplomacia del principal socio comercial del país.

Según reconstruyó PERFIL en base a una alta fuente allegada a Beijing, la delegación argentina tenía previsto arribar al país el fin de semana para asistir al foro que desde hace dos décadas reúne a funcionarios públicos, militares y académicos de más de cien países, una iniciativa más del tejido de redes de "gobernanza global" que impulsa el gobierno de Xi Jinping y que incluye áreas vitales en la disputa geopolítica actual, como lo es la Defensa y la Seguridad internacional.

Sorpresiva ausencia argentina en un foro militar en Beijing

Sin embargo, dos días antes avisó que finalmente no enviarían una delegación oficial a la conferencia, que se extenderá desde el 15 al 16 de septiembre. "La delegación oficial nos informó que cancelaron la visita acorde a instrucciones de autoridades superiores", indicó la fuente, quien destacó que el gobierno chino ya había pagado por los pasajes aéreos y el alojamiento de los entonces asistentes confirmados, al igual que el resto de las delegaciones de todo el mundo.

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PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre los motivos de la cancelación del viaje a último momento, los integrantes de la delegación y si la relación con Estados Unidos tuvo alguna incidencia. La cartera de Carlos Presti prefirió no hacer comentarios.

En tanto, la representación argentina quedó reducida al agregado de Defensa de la Embajada de China en Argentina, Comodoro de Marina Adolfo Rodrigo Ureta, que asistió como oyente. Pero, según supo este medio, la presencia del militar “no representa una delegación dentro de los registros de la participación del foro”, por lo que la ausencia del gobierno de Argentina fue uno de los temas que hicieron ruido en el evento, donde incluso Estados Unidos, abocado a su competencia estratégica por minerales críticos con China, mantuvo su presencia a través de Cynthia Carras, directora principal para China de la Oficina del Pentágono.

El año pasado el gobierno de Javier Milei había enviado al contraalmirante Rodolfo Berazat Martínez, comandante del conjunto marítimo, y una invitación que se suele extender a autoridades como el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el número dos de la conducción de las Fuerzas Armadas detrás del presidente de la Nación.

La decisión del gobierno de Javier Milei llega en medio de las repercusiones en torno a la cadena nacional sobre Malvinas a nivel local e internacional. A nivel local, el asunto excedió a Cancillería (ministerio del que depende la Cuestión Malvinas), sino que escaló al ministro de Defensa Carlos Presti, quien hizo varias declaraciones sobre el tema, incluido el rol de Donald Trump y asegurando que se trató de una intención de encontrar una "solución pacífica", en paralelo a dar de baja la participación argentina en el foro de Defensa en China.

El VIII Foro Xiangshan 2026 de Beijing reúne a militares, funcionarios y académicos de más de cien países.

Tensión entre China y Argentina por los dichos de Peter Lamelas y Juan Doe

Pero otro costado que suma al malestar de Beijing ante el gobierno libertario y que sumó a varias semanas de tensión bilateral tiene que ver con las recientes declaraciones del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, cuya misión es mantener lejos al gigante asiático de áreas que la Casa Blanca considera críticas, a medida que escala el alineamiento con Estados Unidos en política exterior a toda costa.

El enviado de Donald Trump al país volvió a cuestionar a Huawei y otras empresas chinas bajo la lupa de Washington. Desde Beijing respondieron que las acusaciones contra las compañías chinas eran una "pura invención" y una "calumnia sin ningún fundamento"; mientras que en abril, el embajador chino Wang Wei ya había cuestionado a Lamelas por "atacar y difamar deliberadamente" la cooperación entre China y la Argentina y había señalado una mirada ideológicamente sesgada, asociada a una lógica de confrontación "propia de la Guerra Fría".

A esto se sumó la inédita crisis bilateral protagonizada por el tuitero y funcionario de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (conocido como Juan Doe), que derivó en una protesta diplomática contra la Argentina en la capital china. A comienzos de septiembre, Carreira vinculó el desastre ocurrido en Nepal con un proyecto hidroeléctrico chino y cuestionó el sistema político de ese país. En un comunicado, la embajada de China cuestionó las "especulaciones malintencionadas carentes de fundamento" del funcionario, cuya publicación provocó que la Cancillería china convocara al embajador argentino Marcelo Suárez Salvia para transmitirle el malestar.

Tensión con China: convocaron al embajador argentino por los dichos de Juan Doe

Un foro militar clave para la diplomacia de China

El Xiangshan Forum comienza este martes 15 y se extenderá hasta el jueves 17 en el Centro Internacional de Convenciones de Beijing. La edición de este año, la decimotercera, tiene como lema "Construir un consenso sobre la estabilidad y avanzar juntos en la gobernanza de la seguridad", y contempla cuatro sesiones plenarias y ocho paralelas, con participación de líderes de Defensa y militares, organismos internacionales y académicos de más de cien países.

La agenda, a la que accedió este medio, toca algunos de los principales focos de la disputa estratégica global: orden internacional y estabilidad estratégica, conflictos localizados, relaciones entre grandes potencias, seguridad marítima, aplicaciones militares de nuevas tecnologías y seguridad espacial. También incluye encuentros a puertas cerradas sobre asuntos sensibles, entre ellos las guerras de Ucrania y Medio Oriente.

Según explicó a la agencia estatal china Xinhua el coronel superior Li Fei, de la Asociación China de Ciencias Militares, esas reuniones privadas buscan generar un espacio para intercambios "francos y profundos" entre representantes de todo el mundo con posiciones diferentes. El foro nació en 2006 como un intercambio entre tanques de pensamiento (think tanks) vinculados al mundo de la Defensa y evolucionó hasta convertirse en una plataforma de diálogo de nivel Track 1.5, un formato de diálogo internacional que mezcla lo "oficial" con lo "no oficial", donde participan funcionarios gubernamentales, líderes militares y especialistas.

CD/fl