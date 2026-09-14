Qué significa y qué impacto real tiene el pacto independentista que busca fracturar al Reino Unido

La foto de los líderes nacionalistas firmando un acuerdo en Cardiff encendió todas las alarmas en el tablero político británico, pero en la práctica no significa que el Reino Unido vaya a desintegrarse la semana que viene. El memorando sellado por el Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el norirlandés Sinn Féin funciona, en realidad, como un mecanismo de presión coordinada: las tres naciones decidieron unificar su peso político para acorralar a Londres y exigir que se habiliten vías democráticas para decidir su futuro.

El verdadero peso histórico de este pacto radica en el momento político. Por primera vez, los movimientos separatistas ostentan poder de manera simultánea en los tres territorios. Lejos de ser una simple declaración de principios, la jugada busca dinamitar la idea de que Westminster es el único centro de poder válido. "La era de Westminster está llegando a su fin", advirtieron los dirigentes, apuntando a desarmar el modelo económico centralizado de Whitehall que, consideran, ya no da respuestas a sus poblaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El gran motor de fondo que unió a los líderes celtas es el rechazo al Brexit. En su momento, las mayorías de Escocia e Irlanda del Norte votaron a favor de permanecer en la Unión Europea, pero quedaron arrastradas a la salida por el volumen electoral de Inglaterra. Ahora, el nuevo pacto blanquea que el objetivo final no es solo la independencia, sino garantizar el reingreso al bloque europeo para compartir recursos y esquemas de crecimiento.

Sin embargo, la ofensiva choca de frente contra una pared constitucional. La viabilidad de cualquier referéndum independentista depende exclusivamente de que el primer ministro británico, Andy Burnham, lo autorice desde Londres. Hasta ahora, el jefe del Ejecutivo se mantiene firme en la negativa: rechazó los pedidos recientes, cerró la puerta a debates constitucionales y avisó que toda la energía de su gobierno está puesta en aliviar la crisis del costo de vida que golpea a las familias.

A este complejo rompecabezas interno se le sumó un externo de peso pesado: Donald Trump. Durante su paso por Dublín, el mandatario estadounidense agitó la idea de una "Irlanda unida" amparándose en el Acuerdo de Viernes Santo de 1998. La intervención de la Casa Blanca no fue casual, sino que funcionó como una venganza diplomática luego de que el gobierno británico se negara a respaldar la ofensiva militar de Washington contra Irán, una chispa que aceleró los tiempos de los independentistas.

RDC: Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan su independencia y eso podría implicar “el fin del Reino Unido”

Los dilemas que abre una eventual fractura

Si bien las tres naciones actúan en bloque, el documento aclara que cada territorio avanzará hacia la ruptura a su propio ritmo. En Escocia, el ministro principal John Swinney fijó la meta de realizar un plebiscito antes de 2031, respaldado por una reciente encuesta de Survation que ubicó al apoyo independentista en un 52% al excluir a los indecisos. Por el contrario, en Gales los plazos son más cautelosos y su líder, Rhun ap Iorwerth, avisó que los tiempos los marcará la propia gente cuando esté convencida.

El avance de este proyecto independentista también abre un interrogante mayúsculo sobre el futuro de la monarquía y de la Commonwealth. Una desintegración obligaría a redefinir el rol del rey británico en los nuevos escenarios: mientras que una Escocia o un Gales independientes podrían llegar a aceptar la figura de un monarca local, esa opción resulta inaceptable para las raíces católicas y republicanas del Sinn Féin en una hipotética Irlanda unificada.

Finalmente, el deseo compartido de regresar a la Unión Europea trae consigo desafíos geográficos y comerciales de alta complejidad. El caso más sensible es el de Gales, que en su momento votó a favor del Brexit y ahora, al intentar volver a ser parte de Europa, enfrenta la advertencia técnica de que esa jugada obligaría a levantar una frontera dura con Inglaterra, un costo logístico que deberán resolver si logran romper sus lazos con Londres.

TC/MSS