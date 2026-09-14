RDC: Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscan su independencia y eso podría implicar “el fin del Reino Unido”

El periodista, Marcelo Justo, en su intervención durante Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, se refirió a que los líderes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de realizar nuevos referendos sobre la independencia del Reino Unido. Justo explicó que, “los líderes de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte quieren sostener nuevos referendos sobre el derecho a declararse independientes, a separarse del Reino Unido”.

El planteo supone un desafío histórico para una construcción política que atravesó diferentes etapas desde el siglo XVI. Justo recordó que, “esto sería el fin del Reino Unido, que es como una construcción muy lenta que empezó en 1.535 cuando se unieron Gales e Inglaterra, después siguió en 1.701 cuando se unió Escocia, después en 1.801 cuando se sumó Irlanda”.

Sin embargo, aclaró que todavía no se trata de una decisión institucional: “Esta es una declaración importante de los líderes, pero no de los líderes como presidentes de su Ejecutivo”. Y agregó: “No es una declaración institucional, sino es una declaración política de los líderes de los partidos que son los que están ejerciendo el Ejecutivo en este momento”.

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La contradicción con las Malvinas

Uno de los aspectos centrales del planteo es la utilización del principio de autodeterminación. Justo señaló que los dirigentes independentistas “apelan a la autodeterminación”, algo que entra en conflicto con la posición histórica británica respecto de las Malvinas.

El periodista planteó el dilema: “Entonces, acá sería rechazar el derecho a la autodeterminación de los escoceses, los galeses e Irlanda del Norte, pero reivindicar el derecho a la autodeterminación de los malvinenses”.

Para Justo, la contradicción es difícil de ocultar: “La contradicción es flagrante, digamos. Es muy difícil de sostener las dos cosas al mismo tiempo”.

No obstante, advirtió que todavía existe una distancia considerable entre el anuncio político y una eventual separación: “Lo cierto también es que de la declaración actual al hecho hay un largo trecho todavía”.