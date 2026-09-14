RDEco: Nicolás Borra advirtió que los inversores esperan nuevas señales del Gobierno

Los mercados financieros volvieron a mostrar señales mixtas, con presión sobre algunas acciones vinculadas a la tecnología a nivel global y una rueda negativa para el Merval. En Argentina, Nicolás Borra sostuvo que los inversores comienzan a exigir nuevas señales del Gobierno y puso el foco en la evolución de los bonos, YPF y el dólar.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Borra analizó las perspectivas del mercado local y consideró que los inversores están moderando sus expectativas sobre la gestión económica. También destacó el potencial de YPF y advirtió sobre el impacto de las tasas de interés en el crédito y las empresas.

El mercado argentino y las señales al Gobierno

Borra consideró que el mercado local está mirando más allá de la evolución del petróleo y las acciones energéticas. “El mercado local está prestando atención a otra cosa, datos de una economía fría, industria que no logra recuperar”, afirmó.

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En ese sentido, observó un cambio en las expectativas sobre la gestión económica: “Un mercado que parece que le está poniendo, no sé si techo, pero está mesetando lo que espera del gobierno”. Según su lectura, los inversores estarían aguardando nuevas medidas para determinar cuál será la próxima etapa del programa económico.

El analista también encontró señales en los bonos soberanos. “Da como descontado de que hasta acá llegó las medidas profundas macro, por lo menos de este mandato”, sostuvo, al analizar el comportamiento de los títulos con vencimientos posteriores a 2027.

Sin embargo, consideró que las expectativas podrían estar adelantándose. “A priori, si vos me preguntás, yo lo veo un poco anticipado porque nos falta casi un año para que entremos al núcleo de lo que va a ser el año electoral”.

Para Borra, el desafío del Gobierno será ampliar su agenda: “Se ve que el mercado ve que el gobierno está encerrado en cerrar con un buen número de inflación”. Y agregó: “No creo que baste a no ser que no tenga propuestas políticas fuertes en el frente”.

YPF, bancos y la perspectiva para el dólar

En el sector energético, Borra destacó especialmente a YPF y su potencial exportador. “La perspectiva de YPF es alucinante”. Según explicó, los resultados de la compañía vienen superando las previsiones y, si se concretan los proyectos vinculados al RIGI, “YPF nos pondría realmente a jugar en primera en cuanto a la cancha de exportación de crudo”.

El escenario cambia al analizar a los bancos y el crédito. “Ahí es donde está la trampa”, advirtió, y señaló que las elevadas tasas están condicionando las decisiones de productores y empresas.

Respecto del dólar, consideró que todavía existe margen para una suba hacia fin de año. “El dólar en lo que va del año apenas ha subido un 5%”, señaló. A su vez, estimó que “sería natural que llegado a diciembre el dólar recuperara un poco de terreno”, con una referencia de entre $1.700 y $1.750.

Ante ese escenario, recomendó ajustar las inversiones: “Sería bueno ir rebalanceando un poco las carteras para captar un poquito de esa apreciación”.