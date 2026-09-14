Los 1000 días de Milei en RDEco: inflación, superávit fiscal y las deudas del modelo económico

Los primeros 1000 días del gobierno de Javier Milei dejaron una fuerte baja de la inflación, superávit fiscal y una reducción del riesgo país, pero también una economía con marcadas diferencias entre sectores. Los economistas Leonardo Anzalone, Federico Glustein y Santiago Llull analizaron los principales logros del programa económico y los desafíos que todavía enfrenta el Gobierno.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas repasaron la evolución de los principales indicadores y el impacto desigual del modelo productivo. Anzalone destacó los avances en inflación, riesgo país y resultado fiscal, mientras Glustein y Llull señalaron las dificultades vinculadas con el empleo, la producción y la sostenibilidad del superávit.

Una economía dividida y con problemas de empleo

Anzalone destacó la evolución de los principales indicadores macroeconómicos. “Creo que en esto más o menos estamos todos de acuerdo: si uno tendría que ver cuáles son los puntos positivos, bueno, primero es la inflación, sin duda”. Y remarcó el cambio registrado: “Había una inflación que corría arriba del 220 anual, llevarla más o menos al 30, ahí hay un logro”.

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También valoró la caída del riesgo país, que pasó de “2200 puntos a 450 puntos básicos”, aunque advirtió que “ya se empiezan a ver tensiones, ya no es tan fácil seguir bajándolo”.

Otro de los puntos que ubicó entre los logros fue el resultado fiscal. “Argentina venía de muchísimos años de déficit, el 2026 va a ser por primera vez en muchos años el tercer año de superávit”.

El diagnóstico cambia al observar la actividad productiva. Anzalone rechazó la idea de una economía simplemente funcionando a dos velocidades: “Nosotros decimos que no hay una economía a dos velocidades, que hay dos economías”.

Por un lado, identificó a “la minería, la energía, el agro, cierto sector del agro”, que “tracciona muy fuerte, que crece, que empuja al producto”. En el extremo opuesto ubicó a “la industria y la construcción sobre todo”.

Para el economista, esa heterogeneidad forma parte de las principales deudas del Gobierno. “La destrucción de puestos de empleo en términos netos y la destrucción de empresas son como las dos cuestiones que vemos donde el gobierno tiene más para hacer”.

Glustein coincidió en que el modelo productivo presenta desafíos estructurales. “El modelo agro minero está geolocalizado”, señaló, y planteó una pregunta central: “¿Y qué hacemos con el resto del país?”

Además, advirtió que el crecimiento de los sectores favorecidos no necesariamente se traduce en una mejora generalizada: “Yo genero crecimiento, lo que no quiere decir que ese crecimiento sea distributivo, que sea un modelo virtuoso”.

El desafío de sostener el superávit

Llull destacó que el equilibrio fiscal podría convertirse en una de las principales herencias políticas del Gobierno. “Se volvió norma que el superávit fiscal es parte de un orden que la Argentina tiene que tener para que puedan confiar”. Y fue contundente: “Eso es objetivamente positivo”.

Sin embargo, Glustein marcó la dependencia del escenario externo y de los sectores exportadores. Anzalone también llamó a mirar los precios internacionales: “¿Qué pasa si esos precios retroceden un poco?”

Para el economista, allí aparece uno de los próximos grandes desafíos: “Me parece que intríngulis que el gobierno va a tener que ir resolviendo, que no van a ser desafíos fáciles”.

Además, puso la lupa sobre el próximo Presupuesto: “Entiendo que van a venir nuevos recortes, pero entiendo también que hay ciertas rigideces para seguir recortando”. Y concluyó: “Ya no hay muchos gastos no indexados para ir a recortar”.