El ministro de Seguridad de China advierte sobre el riesgo de la IA para la seguridad nacional

"Fuerzas hostiles" están abusando de las tecnologías de inteligencia artificial generativa para "fabricar rumores políticos y difundir información perjudicial", escribió el ministro de Seguridad de China, Chen Yixin, en un artículo publicado en internet este domingo. El funcionario, quien dirige los servicios de inteligencia y espionaje civil, advirtió que la IA pone en peligro la seguridad nacional del país, ya que potencias extranjeras podrían utilizarla para amenazar el orden social.

"Lanzan guerras de opinión pública y guerras cognitivas contra China, amenazando directamente nuestra seguridad política, institucional e ideológica", afirmó. Chen advirtió que la inteligencia artificial es ahora "el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y un nuevo terreno para la rivalidad estratégica entre las grandes potencias".

Alarma por la inteligencia artificial: caen las tecnológicas y Wall Street siente el golpe

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Sin mencionar los riesgos existenciales ni la necesidad de frenar los avances tecnológicos, señaló las capacidades avanzadas de piratería informática de Claude Mythos, de Anthropic, y ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, que potencialmente "plantean graves riesgos para las infraestructuras de información críticas de China".

En paralelo, el portavoz de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró que el gigante asiático se opone a la difusión de narrativas de amenaza o a fomentar la confrontación, ya que solo obstaculizará el proceso de gobernanza de la inteligencia artificial. En contraposición, Jiakun defendió la idea de promover conjuntamente una inteligencia artificial “abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien”, como alternativa a la retórica de Trump por imponer la hegemonía estadounidense en este campo.

Días de intenso debate sobre la posibilidad de una gobernanza global de la IA

La advertencia del jefe de la seguridad china llega en momentos en que el líder chino, Xi Jinping, tiene previsto reunirse este mes en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un encuentro para abordar la gobernanza y la seguridad de la inteligencia artificial, mientras aumentan las peticiones de un mayor control de esta tecnología. Los dos líderes reiteraron que la IA no es el enemigo.

En la vereda de enfrente, los directores de las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos pidieron este fin de semana desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, advirtió el sábado de la velocidad "imprudente" a la que se desarrolla, mientras aumentan las preocupaciones por los riesgos de los sistemas informáticos superinteligentes. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, afirmó que coincidía con la valoración de Amodei.

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