Tomás Rebord volvió sobre Malvinas y apuntó contra la agenda del Gobierno: “El gol le vino enganchado a la carrocería de Donald Trump”

Tomás Rebord volvió a poner el foco en la cuestión Malvinas y discutió la decisión del Gobierno de impulsar el tema en las últimas semanas. En su lectura, la posición argentina terminó tomando fuerza a partir de las declaraciones de Donald Trump sobre el Reino Unido y de la disputa geopolítica que atraviesa la relación entre Estados Unidos, China y Gran Bretaña. “El gol le vino enganchado a la carrocería Donald Trump”, ironizó durante Mañabord.

El conductor también cuestionó que el Gobierno presentara el tema como una prioridad propia y recordó los cambios registrados en la política exterior argentina. En ese sentido, marcó el contraste entre el actual acercamiento a la posición de Trump y anteriores gestos hacia otros actores internacionales. Al mismo tiempo, se refirió a la presencia de militares estadounidenses en Ushuaia y repasó la explicación oficial de la Armada, que encuadró la actividad en un esquema de cooperación e intercambio entre ambas fuerzas.

La cuestión Malvinas apareció además atravesada por la disputa global entre Estados Unidos y China. Rebord ironizó sobre el respaldo chino al reclamo argentino de soberanía y planteó, en tono provocador, el escenario de una eventual disputa por el Atlántico Sur entre ambas potencias. “Estamos todos de acuerdo. Son argentinas. Entonces, ya está: dennoslas”, lanzó, antes de volver sobre la idea de que la Argentina intenta moverse entre los dos polos de poder.

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El conductor también puso en duda el contraste entre el discurso oficial sobre el crecimiento económico y otros indicadores que muestran las dificultades que atraviesan los argentinos. A partir de las cifras mencionadas por el Gobierno, ironizó con que Javier Milei terminó describiendo un escenario en el que la Argentina crece mientras otros países avanzan a menor ritmo. “Inadvertidamente peronista el compañero Javier Milei”, bromeó, al recordar las referencias a los períodos de crecimiento durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

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En otro tramo, Rebord se detuvo en una imagen que se volvió viral: más de cien personas haciendo una fila de varias cuadras para postularse a apenas 14 puestos de trabajo en Berazategui. El conductor cuestionó la interpretación de quienes celebraron la escena como una demostración del fin del “asistencialismo” y planteó que una larga fila para conseguir empleo también puede leerse como una señal de la falta de oportunidades laborales. “La sobreoferta de búsqueda de trabajo no es sinónimo de vocación laboral”, sostuvo.

La emisión también tuvo espacio para la ironía sobre las publicaciones que circularon en redes sociales y que fueron retuiteadas por el Presidente. Rebord se burló de los memes protagonizados por leones y de las publicaciones que mostraban situaciones económicas difíciles, pero que habían sido compartidas como si fueran muestras de apoyo al Gobierno. En ese contexto, retomó una referencia de The Economist según la cual la Argentina necesita “menos gritos y más crecimiento”.

Otro de los momentos estuvo dedicado al Banco Central y al destino de las reservas de oro. Rebord siguió el intercambio entre un periodista y el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la ubicación del oro y destacó la respuesta oficial que remitía las preguntas al Banco Central por tratarse de un organismo autárquico. La discusión derivó en una referencia a la relación entre el titular del organismo, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y en una discusión sobre los límites de esa independencia.

Hacia el final, Rebord retomó una serie de episodios políticos y virales: desde la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner hasta una pelea entre dirigentes de una pequeña localidad de Neuquén que terminó con la aparición de un cuchillo. Sobre este último episodio, construyó una interpretación en clave de disputa por el poder entre una figura política en retirada y otra emergente. “Si nosotros analizamos este enfrentamiento según la trampa de Tucídides, una potencia emergente se enfrenta a una potencia en caída”, sostuvo, antes de llevar la comparación al terreno de la política argentina.

La emisión cerró con otra escena vinculada a Donald Trump: una llamada telefónica del presidente estadounidense al CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante una entrevista. Rebord destacó el intercambio en el que Trump habló sobre inteligencia artificial, China y el futuro de los robots, y terminó concentrándose en un detalle mucho más mundano: la dificultad del mandatario para poner la llamada en altavoz. “Es increíble: Jensen puede hacer un chip que por diez años ningún competidor puede igualarle, pero no sabe cómo ponerme en altavoz”, ironizó.



Esta nota es una trascripción hecha en base al programa de Tomás Rebord trasmitido por la pantalla de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.