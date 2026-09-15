Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos denunciaron ciberespionaje proiraní contra disidentes: como operaba el programa

Las agencias de inteligencia de Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos emitieron este martes una alerta conjunta internacional para denunciar una masiva campaña de espionaje digital dirigida desde entornos vinculados a Irán. La operación tuvo como objetivos centrales a disidentes, activistas y periodistas críticos de la administración de Teherán, según publicaron en un reporte.

El aviso oficial fue liderado por el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido (NCSC), en coordinación con la Oficina Federal de Investigación (FBI) de territorio estadounidense y los servicios de inteligencia holandeses. Las instituciones advirtieron que el hecho se consumió mediante herramientas avanzadas para infiltrarse de manera remota en equipos de uso profesional.

RDC: Brasil entra en la recta electoral con una crisis en el Tribunal Supremo Federal

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El núcleo de esta embestida cibernética radica en un software espía identificado como "Chosen Brick". Este programa cuenta con la capacidad operativa de extraer listas de contactos, historiales de mensajes y correos electrónicos, así como capturas de pantalla.

Asimismo, las pesquisas oficiales concluyeron que los atacantes lograron activar los micrófonos de los equipos infectados. Esta vulneración permanente le otorgó acceso directo a las conversaciones privadas y al entorno físico en el que se encontraban las víctimas registradas.

La metodología empleada por los hackers se basó en tácticas de ingeniería social. En primera instancia, tomaron contacto con los usuarios seleccionados mediante plataformas de mensajería instantánea, suplantando la identidad de trabajadores o personas conocidas.

Ceuta: en RDC detallaron que la Audiencia Nacional amplía la investigación por la crisis migratoria

Una vez entablado el vínculo simulado, los atacantes indujeron a los objetivos a descargar archivos infectados con malware. Esos documentos o programas maliciosos resultaron diseñados para ejecutarse en el sistema de Windows, garantizando una presencia oculta que permanecía activa incluso después de reiniciar el equipo.

Sobre este escenario, el director de operaciones del NCSC, Paul Chichester, manifestó que los detalles de la cibercampaña exponen cómo desde Teherán aprovechan "de forma despiadada la vigilancia digital" con la finalidad de perseguir y silenciar voces disidentes.

RDC: Trump estalló contra los jueces que él mismo nombró tras el fallo sobre el voto por correo

Las autoridades tripartitas confirmaron además que parte de los contenidos sustraídos se publicaron en portales de propaganda iraní. Este patrón de difusión posterior incrementó de manera sustancial la exposición pública de los perseguidos.

Frente al hallazgo, las tres agencias de seguridad instaron a comunicadores, organizaciones no gubernamentales y activistas a reforzar sus protocolos de higiene digital y evitar la descarga de archivos provenientes de contactos no verificados y mantener actualizados los sistemas operativos.