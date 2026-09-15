RDC: Trump estalló contra los jueces que él mismo nombró tras el fallo sobre el voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el intento de Donald Trump de introducir nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones del 3 de noviembre. La decisión representó un revés para el Presidente y provocó una dura reacción contra tres magistrados que él mismo había designado durante su primer mandato.

En +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell explicó que Trump tenía fuertes expectativas sobre el resultado. “Este ha sido un duro golpe para Trump. Él tenía mucha esperanza de que la Corte le dé el visto bueno para esta medida”, sostuvo.

La cercanía de las elecciones condicionó la decisión

Powell señaló que el argumento temporal tuvo un peso central en la resolución del tribunal. “La Corte hizo un análisis y estimó que sería muy tarde ahora hacer ningún cambio respecto del voto por correo, porque las elecciones son el 3 de noviembre”, explicó.

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Según relató, los únicos integrantes del tribunal que se apartaron de la decisión mayoritaria fueron Clarence Thomas y Samuel Alito. El dato que más molestó a Trump fue que entre quienes bloquearon su pedido aparecieron tres jueces seleccionados por él.“Tres jueces que nominó el mismo Trump apoyaron la medida de bloquear el pedido de Trump”, remarcó Powell.

Trump apuntó contra sus propios nominados

La resolución provocó una reacción inmediata del Presidente. Powell contó que “esto desató la furia del presidente” y reprodujo el mensaje que Trump publicó contra los magistrados.

“Estas no son las personas que yo entrevisté para que se desempeñen en la Corte Suprema. Ellos son ahora sólo el esqueleto de lo que eran originalmente”, expresó Trump, según leyó el periodista durante el programa.

Los tres jueces mencionados fueron Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch. Powell agregó que Trump calificó la resolución judicial como “horrible y muy política”.

Jorge Elías reaccionó a la dureza del mensaje presidencial y señaló: “Cuando van contra él, evidentemente usa la artillería tuitera, por llamarla de algún modo, justamente para invalidar a todo aquel que opina distinto”.

El componente electoral del voto postal

Powell también introdujo otra variable dentro de la disputa: el comportamiento electoral de quienes utilizan el correo para emitir su voto.

“Hay un dato también que tal vez convendría agregar, y es que en general los demócratas tienen más tendencia a votar por correo”, explicó.

A partir de esa observación, vinculó el interés del oficialismo por modificar las condiciones con la competencia partidaria de cara a noviembre. “Entonces también se explica un poco el esfuerzo que estaba haciendo Trump y su gente para que haya algún tipo de restricción en las votaciones por correo”, sostuvo.