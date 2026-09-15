Scott Bessent defendió el salvataje financiero al gobierno de Milei: "Obtuvimos decenas de millones de dólares"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que su país ganó decenas de millones de dólares con la asistencia financiera al gobierno argentino través de un swap en 2025.

“En la Argentina teníamos una línea de swap totalmente garantizada de la que tomaron un monto pequeño, pero el objetivo era proteger el capital del pueblo estadounidense”, afirmó el funcionario en el Congreso, en el marco de su informe anual sobre el estado del sistema financiero internacional.

"De hecho, obtuvimos decenas de millones de dólares, añadió y comentó que con la operatoria logró darle un puente financiero a un aliado clave en la región.

Bessent puso a la Argentina como ejemplo del uso del poder financiero de EE.UU. y defendió la estrategia de Trump

En octubre de 2025, el Banco Central argentino y el Tesoro de Estados Unidos acordaron un swap de monedas por US$ 20.000 millones, una herramienta destinada a contribuir a la estabilidad financiera del país. La línea fue activada y la Argentina utilizó algo más de US$ 2.500 millones, que luego fueron cancelados.

La asistencia financiera llegó en un momento donde las reservas de la autoridad monetaria se encontraban en niveles muy bajos y un clima de volatilidad cambiaria generado por los malos resultados del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses.

A principios de enero de este año, el Banco Central comunicó oficialmente este viernes 9 de enero que, en diciembre de 2025 canceló los US$ 2.500 millones.

Como en anteriores oportunidades, el secretario del Tesoro respaldó a la actual administración argentina: “(Javier) Milei sacó a la Argentina de esos gobiernos de extrema izquierda y antiestadounidenses, y se convirtió en un faro para América Latina” y afirmó que no solo es un aliado del presidete Donald Trump, sino también “un aliado estadounidense”.

Bessent también resaltó que otros países de la región como Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador se “han dado cuenta” que políticas de la “extrema izquierda” no funcionan.

Estrategia en Japón

El funcionario estadounidense también se refirió a Japón, el mayor tenedor de bonos del Tesoro estadounidense. Bessent dijo que el Tesoro también había ganado “decenas de millones de dólares” con su intervención en esa moneda, y que Estados Unidos pudo señalar su respaldo a la política japonesa de un yen más fuerte.

Agregó que mantiene un diálogo constante con el Ministerio de Finanzas japonés sobre sus intervenciones cambiarias y que la contraparte es “muy transparente”.

Un yen más fuerte sería conveniente para los Estados Unidos, ya que implica que Tokio no tendrá que vender activos de Estados Unidos para financiar su intervención en el mercado de divisas, sostuvo el secretario.

LM