Mirtha Legrand: sin nuevos partes de Mater Dei, en medio del hermetismo hablan de "noche estable"

Lejos de cámaras y flashes, Mirtha Legrand libra una dura batalla en el Sanatorio Mater Dei por superar una neumopatía, cuadro derivado de un problema bronquial de hace un par de semanas, el tema pareció en vías de superarse al punto que le permitieron irse de alta a su casa, pero allí la evolución no fue la esperada y este viernes debió ser internada nuevamente en ese nosocomio.

A última hora del viernes las versiones armaron un panorama de incertidumbre, un breve comunicado del Mater Dei dijo "cuadro de neumopatía" y solo destacó que si no había nada saliente el próximo parte sería este lunes.

Los motivos por los que volvieron a internar a Mirtha Legrand

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Este sábado el hermetismo de la familia y de los médicos se mantiene, pero voces habitualmente bien informadas del mundo televisivo se animaron a deslizar que la diva habría pasado "una noche estable", tres plabras que en esta situación son casi lo más alentador que puede escucharse sobre su cuadro pulmonar.

Mirtha ya cumplió 99 años, su increíble agenda de trabajo a veces hace perder de vista la magnitud de una mujer de su edad pueda cumplir con una rutina televisiva, mostrando el glamour, el humor y hasta con incisivas preguntas y cuestiones políticas en una mesa de TV como ha hecho durante el último medio siglo.

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Este viernes algunos dijeron que Mirtha tiene neumonía, un problema de extrema gravedad en las personas mayores. El comunicado de Mater Dei, como dijimos,

El último parte médico no llegó a eso, generalizó en "neumopatía", y a última hora dle viernes trascendió que Mirtha había mostrado "leve mejoría" desde que había sido internada nuevamente. El periodista Guillermo Lobo en su red social X, dijo que Mirtha tenía "neumonía" y contó que "está aislada en una sala para darle más calma y privacidad".

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"No es ningún invento. Es dato concreto y totalmente fidedigno", destacó Lobo cuando lo consultaron del tema. "Ella misma pidió ser internada, porque se siente más tranquila al estar hospitalizada", agregó.

Mirtha Legrand había sido dada de alta el 13 de septiembre, cuando ya se encontraba atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos durante su estadía. Tras un estado favorable de sus condiciones de salud, la artista continuó el proceso en su hogar.

HB