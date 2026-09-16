Mark Zuckerberg rechazó los llamados a ralentizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial

El Ceo de Meta, Mark Zuckerberg, rechazó los crecientes llamados a suspender o ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial, al considerar que los mecanismos de mercado y el riesgo de demandas judiciales constituyen los mejores contrapesos frente a estas tecnologías.

La preocupación sobre la inteligencia artificial aumentó en las últimas semanas debido a varios incidentes de seguridad y a la nueva capacidad de los nuevos modelos para mejorarse por sí mismos, sin la intervención humana.

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"La gente no querrá utilizar agentes que no estén alineados con sus intereses y que no hagan lo que se les pide. Los laboratorios tienen, por tanto, un fuerte incentivo natural para hacer que sus modelos estén más alineados", escribió Zuckerberg en X.

El "alineamiento" hace referencia a los esfuerzos destinados a conseguir que los modelos se comporten como tal y como lo desean los humanos. "Todo laboratorio que no se centre en el alineamiento se quedará atrás", añadió.

El debate esta semana giró en torno a la capacidad del sector para autorregularse. Empresas tecnológicas como OpenAI, Antrhopic y Google estudian la creación de un organismo común encargado de elaborar normas.

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Sin embargo, para Zuckerberg la amenaza de demandas judiciales ya obliga a los laboratorios a actuar de "manera responsable". Citó el ejemplo de Meta, que pospuso varios meses el lanzamiento de sus sistema MuseAI, con el fin de reforzar sus mecanismos de seguridad y protección.

También se manifestó a favor de evaluaciones independientes de los sistemas de Ia, subrayando que Meta Superintelligence Labs ya recurre a expertos extremos. A su vez, pidió la creación de un "ecosistema más amplio y más diverso de evaluadores" en el sector.

Meta, que este año invertirá hasta 145.000 millones de dólares en su infraestructura, lucha contra cualquier regulación que pudiera frenarla. Ninguna norma debería retrasar la salida de los modelos estadounidenses, "ni siquiera un mes", defendió el empresario.