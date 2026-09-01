Elon Musk y Mark Zuckerberg defendieron en el G20 la construcción de centros de datos de IA

En una reunión de ministros de tecnología en el marco del G20, Mark Zuckerberg y Elon Musk enfatizaron que se necesitan más centros de datos de inteligencia artificial (IA) y energías eléctricas para mantenerlos.

El jefe de Meta dijo que la construcción de infraestructura de IA requeriría "cientos de miles y quizá millones de puestos de trabajo" en oficios especializados, "simplemente porque la demanda de centros de datos es enorme".

Las conversaciones se produjeron en medio de una creciente reacción en contra de la construcción de centros de datos de IA en Estados Unidos, ya que se ha convertido en un tema clave de la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato a finales de este año.

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Los comentarios de los líderes tecnológicos llegaron un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacara a quienes se oponen a los centros de datos de IA clasificándolos de "retrógrados y pobres". El gobierno de Trump se inclina por un enfoque de no intervención, lo que dejaría a la industria autorregularse, no obstante los riesgos y la feroz competencia de las empresas por mantenerse a la cabeza de la IA, según AFP.

Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la construcción de estos centros, en medio de quejas por el aumento de las facturas de electricidad y el ruido que generan las instalaciones.

Demanda de electricidad y crecimiento económico

Por su parte, Elon Musk, jefe de Tesla y SpaceX, destacó las enormes cantidades de electricidad que necesitan los centros de datos de IA, y advirtió de una "crisis de energía" que da ventaja a China, mencionando que su empresa está construyendo la capacidad de generación de energía necesaria para acompañar la expansión de sus centros de datos. Minimizando los comentarios de los habitantes norteamericanos.

Asimismo, afirmó que la inteligencia artificial aumentará el tamaño de la economía mundial en un 20-30%, o aproximadamente entre 20 y 30 billones de dólares al año.

Con los ministros de Francia, Italia y Alemania presentes en la reunión, así como la jefa de tecnología de la Unión Europea, Musk criticó las políticas en ese continente que, según él, inhiben el desarrollo tecnológico. "En la UE, por ejemplo, vemos que el nivel de regulación es extraordinariamente alto, y las cosas son en general por defecto ilegales, y esto frena el avance de las nuevas tecnologías", añadió.

En otra intervención virtual ante los ministros, el jefe de Google DeepMind, Demis Hassabis, afirmó que la consecución de una IA de nivel humano desencadenaría un impacto diez veces mayor que el de la Revolución Industrial. "Es una enorme oportunidad que tenemos que aprovechar, pero tenemos que hacerlo de forma responsable", dijo Hassabis.