Bonos argentinos subieron en Wall Street y el riesgo país quedó en 501 puntos

Los bonos argentinos en dólares subieron este martes en Wall Street y llevaron al riesgo país a 501 puntos básicos, apenas por encima de la barrera de los 500. El indicador elaborado por J.P. Morgan registró una caída de 11 puntos básicos, equivalente al 2,1%, y quedó en su menor nivel desde el 17 de agosto.

La mejora de los títulos argentinos se produjo a contramano de los principales índices de Wall Street, que cerraron la rueda en terreno negativo. Los bonos soberanos mostraron avances generalizados, de hasta 0,7%, pese al incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a cinco y diez años, una variable que suele presionar sobre la deuda de mercados emergentes.

Entre los títulos con mejor desempeño se destacaron el Global 2029, el Global 2030 y el Global 2046, mientras que los Global 2035 y 2038 avanzaron 0,4%. La recuperación de los bonos permitió una nueva reducción del riesgo país, que se mantiene todavía cerca de un nivel clave para el acceso de la Argentina al financiamiento internacional.

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Las acciones argentinas también cerraron en alza

El S&P Merval avanzó 0,5% y terminó la jornada en 3.049.454,50 puntos. Medido en dólares, el índice porteño ganó 0,6% y alcanzó los 1.911,51 puntos, después de registrar su mayor suba diaria en un mes.

Entre las empresas líderes, Central Puerto encabezó las ganancias con un avance de 2,6%, seguida por Pampa Energía, que subió 2,2%. También terminaron en terreno positivo Aluar (+1,1%), YPF (+1%) y BYMA (+0,8%).

El comportamiento de las acciones acompañó así la recuperación de los bonos y mostró una mayor demanda por activos argentinos, en una jornada en la que los mercados internacionales operaron con una tendencia negativa.

Los ADR operaron con mayoría de avances

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también finalizaron con mayoría de subas. Pampa Energía lideró los avances, con una mejora del 2,1%, seguida por Central Puerto (+1,7%) y Cresud (+1,5%).

El desempeño de los papeles argentinos en Nueva York también contrastó con la evolución de los principales índices de Wall Street. La recuperación se produjo mientras los inversores seguían de cerca la evolución de las tasas de interés estadounidenses y las señales del mercado sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

Para robustecerla todavía más, buscaría un dato adicional: cómo evolucionó el riesgo país en las últimas semanas y cuál es el nivel de rendimiento de los bonos argentinos. Eso permitiría pasar de una nota meramente descriptiva a explicar qué está leyendo el mercado.