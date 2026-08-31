El Riesgo País cierra agosto en 512 puntos y acumula un aumento mensual tras la volatilidad de la deuda

El Riesgo País concluyó la jornada bursátil de este lunes 31 de agosto de 2026 en 512 puntos básicos, manteniendo una paridad sin cambios frente al cierre previo registrado el viernes 28 de agosto. Durante la sesión comercial en los mercados internacionales, los títulos públicos de deuda soberana en dólares operaron en un rango acotado de oscilación, consolidando al indicador administrado por JP Morgan por encima del umbral técnico de las 500 unidades. El cierre mensual reflejó un reacomodamiento del diferencial de rendimiento a lo largo de las últimas semanas, alejándose del piso mínimo alcanzado a inicios de agosto en la plaza financiera.

“El mercado conoce la dirección del programa de Caputo, pero le exigen cambios y certezas”, indicó un economista

El Riesgo País de la República Argentina finalizó las operaciones de este lunes 31 de agosto de 2026 en 512 puntos básicos. Durante el desarrollo de la rueda comercial en los mercados internacionales, el índice de referencia elaborado por JP Morgan abrió la jornada en un valor de 512 puntos, registró un máximo intradiario de 513 unidades y tocó un piso intradiario de 511 puntos antes de fijar su precio de cierre definitivo en la cota mencionada.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador de renta fija confeccionado por JP Morgan evidenció un comportamiento de reacomodamiento técnico. En el inicio del ciclo semanal previo, el diferencial de rendimiento crediticio cotizó en 509 puntos básicos el lunes 24 de agosto, con una rueda en la que llegó a tocar un mínimo intradiario de 500 unidades durante las negociaciones del mediodía.

Durante el tramo medio del período comercial reciente, la cotización de la prima de riesgo argentina registró oscilaciones en sus valores de cierre diario dentro del rango comprendido entre las 509 y las 517 unidades. El índice se posicionó en 512 puntos el martes 25 de agosto y ascendió a 517 puntos básicos al término de la jornada del miércoles 26 de agosto.

En las sesiones finales del período semanal anterior y la apertura de la rueda corriente, el indicador administrado por JP Morgan mantuvo un canal operativo estable en torno al nivel alcanzado. El diferencial de rendimiento retrocedió a 509 puntos el jueves 27 de agosto y volvió a ubicarse en 512 puntos básicos el viernes 28 de agosto. Con la paridad de 512 unidades revalidada este lunes 31 de agosto, el indicador cerró el mes por debajo de los picos superiores a los 530 puntos registrados a mediados de agosto, pero por encima del piso de 411 puntos anotado en la primera rueda bursátil del mes.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en el ámbito bursátil global como el activo financiero libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula la sobretasa requerida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.