El Riesgo País suma cuatro unidades y se ubica en 513 puntos en el cierre de la semana bursátil

El Riesgo País concluyó la semana bursátil con un leve reajuste al alza y cerró este viernes 28 de agosto de 2026 en 513 puntos básicos, anotando un incremento de cuatro unidades (+0,78%) respecto de la rueda anterior. El índice financiero confeccionado por la banca privada internacional JP Morgan reflejó la cautela de las carteras de inversión sobre las paridades de la deuda soberana en moneda extranjera.

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De esta manera, la prima crediticia se mantuvo consolidada por encima de la barrera técnica de los 500 puntos, acumulando un avance cercano al 20% a lo largo del mes de agosto, en un contexto atravesado por la volatilidad de las plazas emergentes en Wall Street y la selectividad de los operadores locales de cara al escenario macroeconómico.

El Riesgo País finalizó las operaciones de este viernes 28 de agosto en 513 puntos básicos. Durante el transcurso de la sesión comercial en los mercados internacionales, el indicador administrado por JP Morgan abrió en 509 puntos, tocó un mínimo intradiario de 508 unidades y ascendió de forma gradual hasta fijar su cotización máxima y valor de cierre definitivo en la cota informada. Este movimiento respondió a la leve presión vendedora ejercida sobre las paridades de los títulos públicos globales en dólares negociados en el exterior.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria reciente del indicador elaborado por el banco JP Morgan estuvo signada por una acentuada volatilidad técnica. La semana bursátil previa se vio conditioned por una marcada corriente vendedora sobre los activos de renta fija emergentes que llevó al diferencial crediticio a perforar el umbral de las 500 unidades y alcanzar un pico de 532 puntos básicos el jueves 20 de agosto.

El proceso de descompresión técnica comenzó a manifestarse de manera paulatina en las ruedas posteriores. El diferencial descendió a 505 puntos el viernes 21 de agosto, repuntó a 509 puntos básicos el lunes 24 de agosto y cotizó en 512 puntos el martes 25 de agosto.

El tramo final del período comercial mantuvo la secuencia de oscilaciones alrededor del umbral técnico. El indicador escaló a 517 puntos el miércoles 26 de agosto y se replegó a los 509 puntos básicos el jueves 27 de agosto.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos instrumentos financieros emitidos por la administración estadounidense son tomados universalmente en las plazas bursátiles globales como el activo libre de riesgo crediticio, funcionando como la tasa de base segura sobre la cual se calcula el excedente o prima de riesgo exigida a otras naciones.

Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por el banco de inversión norteamericano JP Morgan a través de la familia de índices conocidos bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor de la prima de riesgo se expresa formalmente a través de unidades de medida conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa equivalente a 100 puntos representa de forma matemática exacta una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe convalidar frente a las carteras de inversión por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.

El índice global administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza y la expectativa de los inversores hacia una determinada plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de órdenes de venta y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando de forma automática el spread crediticio.