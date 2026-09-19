Bregman y Del Caño convocaron hoy a una Marcha de la Bronca en Plaza de Mayo

Myriam Bregman y Nicolás del Caño convocaron a la Marcha de la Bronca que se realizará hoy en Plaza de Mayo y en casi 60 ciudades del país. La movilización, impulsada mediante asambleas abiertas, reunirá a unas 350 organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles y culturales bajo una consigna común: “La lucha contra este gobierno no puede esperar”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración comenzará a las 15.30 frente al Congreso y marchará hacia Plaza de Mayo, donde se instalará un escenario y se leerá un documento. La iniciativa busca expresar el malestar producido por las políticas del gobierno de Javier Milei y reclamar a las centrales sindicales que abandonen lo que sus organizadores consideran una actitud pasiva y convoquen a una huelga general.

“Todos y todas las que tenemos bronca y no queremos esperar sentados tenemos que movilizarnos hacia Plaza de Mayo y en todo el país”, sostuvo Bregman. La dirigente del Frente de Izquierda afirmó que “si hay algo que no puede esperar es la lucha para derrotar a este gobierno con la huelga general” y advirtió que no se pueden “dejar correr sus planes” mientras amplios sectores de la población no llegan a fin de mes y crece la cantidad de despidos.

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La propuesta, explicó Bregman, consiste en “transformar la bronca en organización y movilización” para obligar a los sindicatos a poner en marcha “un verdadero plan de lucha” contra el programa oficial y los sectores políticos que colaboraron con su aplicación.

La amplitud de las adhesiones es uno de los rasgos que los organizadores buscan destacar. Participarán dirigentes sindicales y estudiantiles, sectores del movimiento obrero, jubilados, artistas, referentes feministas, organizaciones ambientalistas, comunidades originarias y agrupaciones defensoras de las libertades democráticas. El armado federal surgió de distintas asambleas y no quedará limitado a la marcha porteña.

En la provincia de Buenos Aires habrá actividades en Azul, Bahía Blanca, Bolívar, Chascomús, Junín, Necochea, Mar del Plata, Olavarría, Pergamino, Tandil, San Nicolás, Miramar y Villa Gesell. En Mar del Plata, la concentración fue convocada para las 16 en el monumento a San Martín, en Luro y Mitre; en Bahía Blanca será a la misma hora en la Plaza Rivadavia, mientras que en Bolívar se realizará desde las 15 un Festival de la Bronca en el Centro Cívico.

También se anunciaron marchas y concentraciones en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Paraná, Posadas, Resistencia, Jujuy, Salta, Tucumán, Neuquén, Bariloche, Viedma, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande y Río Gallegos, además de numerosas localidades intermedias.

La Marcha de la Bronca toma su nombre de un malestar social que existe pero todavía no encontró una expresión unificada.

Con casi 350 organizaciones convocantes y presencia anunciada en cerca de 60 ciudades, Bregman y Del Caño aspiran a que la jornada funcione como demostración de fuerza y como punto de partida de un plan de lucha. La consigna elegida resume la urgencia que quieren imprimirle: convertir la bronca acumulada en una respuesta política organizada.