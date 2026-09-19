Camioneros cerró un aumento del 6,6% para el próximo semestre

El Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano, alcanzó un acuerdo paritario con las cámaras empresarias del sector de la carga para el período comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. El esquema contempla un incremento salarial semestral acumulado del 6,6%, ubicándose en línea con las proyecciones de pauta salarial promovidas por el Ministerio de Economía.

Según pudo saber PERFIL, el incremento salarial no conformó a las bases, que lamentaron que las remuneraciones siguen perdiendo contra la inflación de 2026. Pero por el momento no hubo contemplación de Moyano, cuyo sindicato volvió a suscribir un entendimiento por un período de seis meses con porcentajes de recomposición mensual inferiores al 2%, acompañando la pauta de desaceleración inflacionaria trazada por el Palacio de Hacienda.

El ajuste porcentual del 6,6% sobre los básicos de convenio se liquidará en cuatro etapas consecutivas durante el semestre de vigencia de la paritaria.

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A la recomposición sobre las escalas salariales se sumará el pago de una suma fija no remunerativa de $18.000 a liquidarse con las remuneraciones de septiembre, además del tradicional bono de fin de año por un total de $1.200.000, el cual se abonará en cuatro cuotas mensuales a partir de enero de 2027.

Al igual que lo acontecido en la paritaria previa del período 2025, la firma conducida por Moyano otorga previsibilidad a los costos del transporte y la logística al cerrar un acuerdo de vigencia semestral. La pauta pactada atiende al criterio oficial de fijar referencias salariales por debajo del 2% mensual, dando previsibilidad a la actividad en todo el territorio nacional.

Un dato que no pasó desapercibido: el patriarca sindical incluyó en la comitiva negociadora a su hijo Pablo, con quien mantuvo un duro enfrentamiento en los últimos años y obligó al secretario adjunto a abandonar el día a día del gremio. Pero en los últimos meses, y bajo necesidad de supervivencia, Hugo decidió volver a tomar contacto con él y hoy comparten espacios de trabajo.